Monte base em Balneário Camboriú

Diga Balneário. E não Camboriú. É este o apelido local da cidade de 120 mil habitantes, a segunda mais importante do litoral catarinense para o turismo, atrás de Florianópolis. Balneário complementa os dias de parque com dias de passeio à beira-mar e boa infraestrutura.

A orla central tem quase 7 quilômetros de um calçadão pontilhado de quiosques que vendem churros, milho, bebidas e alugam cadeiras de praias (R$ 5). O trecho mais gostoso está para os lados da Barra Norte, com areia mais fina e firme e mar calmo. Do extremo norte parte uma passarela de madeira que costeia o morro até a Praia Brava, linda e… brava. Se for passar o dia, leve lanche. Foto: Divulgação

Na Barra Sul está o ponto de embarque do teleférico do Parque Unipraias. As 47 cabines acabaram de ser todas trocadas. É uma subida linda em meio à Mata Atlântica. No alto, a Fantástica Floresta (R$ 30) tem trilha e mirante.

O trenó de montanha Youhooo! (R$ 45, duas pessoas) desliza em meio à mata em alta velocidade. E é possível chegar à praia de Laranjeiras, do outro lado, também via tirolesa (R$ 45). Ingressos a R$ 42, adulto, e R$ 21 (6 a 12 anos e acima de 60): unipraias.com.br. Mônica Nobrega_Agência Estado

Tira-dúvidas para um roteiro sem erros

– Preços

Os preços variam de R$ 100 a R$ 390 por pessoa, de acordo com a idade, a data da visita, o número de dias (1 a 3) e a antecedência da compra. Até 1.º de julho e de 2 a 31 de agosto, há ingressos mais em conta – 2 dias saem a R$ 170 para criança e R$ 180 para adulto, se comprados pelo site até um dia antes da primeira visita. Meses de férias escolares e o verão são períodos mais caros. Comprar na bilheteria no dia da visita aumenta em até R$ 55 o preço do ingresso. Site: betocarrero.com br.

– Vale ficar em Penha?

A cidade onde fica o parque Beto Carrero World tem em torno de 15 praias e alguma infraestrutura turística, basicamente pousadas familiares, hotéis básicos a uma distância que dá para ir a pé até o parque e restaurantes com funcionamento irregular fora do verão. Você não perde muito por não conhecê-la; à noite, falta o que fazer. Balneário Camboriú, a 40 quilômetros, tem mais opções de hospedagem, alimentação e outros passeios.

– Onde ficar em Balneário?

Toda a orla é boa localização. O miolo mais agitado, com hotéis e restaurantes, fica no quadrilátero formado pela Avenida Atlântica (a da orla), a Avenida do Estado (duas ou três quadras para dentro, dependendo da configuração dos quarteirões), a Praça Almirante Tamandaré e a Barra Norte. Considere imóveis de temporada. A Avenida Brasil, paralela à orla, concentra o comércio.

– Como ir de Balneário ao Beto Carrero World?

De transfer em van ou micro-ônibus. A Padrinho Cirino atende por whatsapp (47-9266-2148) e cobra R$ 30 por pessoa, por dia, ida e volta. Há agências na Avenida Brasil que vendem o transfer com desconto de R$ 5 a R$ 10 por pessoa, se você comprar junto os ingressos do parque. O Uber custa de R$ 40 a R$ 50, mas a plataforma tem poucos motoristas em Penha, o que dificulta achar carro e aumenta a tarifa no retorno.

– Alugar carro

Só é uma boa opção para quem pretende fazer outros passeios, como ir à praia em Bombinhas (40 quilômetros ao sul) e passear em Blumenau (70 quilômetros). Considere, na hora de comparar, que o estacionamento no Beto Carrero World custa R$ 50 por dia para carro comum.