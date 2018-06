Metrô, mais que um meio de transporte

Procurar o bilhete, correr para alcançar o trem, se apertar para entrar no vagão. Tudo isso seria perfeitamente familiar se, no percurso, a estação não fosse um prédio antiquíssimo, ou se a parede em frente à catraca não ostentasse uma imagem do rosto do filósofo Karl Marx.

Percorrer Moscou de metrô está longe de ser uma experiência convencional para estrangeiros. Não sem motivo, a rede é chamada de Palácio Subterrâneo. Inaugurado em 1935 – a linha mais antiga é a Socolhnitcheskaia -, foi sendo expandido ao longo dos três anos seguintes dentro de uma proposta arquitetônica e estética inovadora. Em cada estação, ou melhor, em cada plataforma, paredes de granito e de mármore; desenhos talhados no gesso; lustres gigantes pendurados; mosaicos; vitrais coloridos; esculturas de bronze; painéis de esmalte. Foto: Divulgação

São ao todo 12 linhas e 206 estações, cada uma com sua particularidade estética e histórica. Por isso, mais do que um meio de deslocamento, o metrô de Moscou (mosmetro.ru) é um ponto turístico. E, como todo grande museu, as chances de se perder são enormes até que você compreenda a logística e a proposta. Vá com tempo.

Em Moscou, as placas informativas ainda não têm transcrição para o alfabeto latino – com exceção dos nomes das estações da linha dentro dos vagões. Ou seja: até a plataforma, as direções e orientações de saída (vykhod) estarão em cirílico. Impossível se localizar para quem não sabe russo? Não.

Tenha sempre em mãos mapas do metrô no nosso alfabeto e em cirílico (não é difícil achar em hotéis grandes e alguns museus), para poder encontrar as equivalências. Contar o número de estações entre a origem e o destino da sua viagem também ajuda a não errar. E se você souber ao menos algumas letras usadas na língua russa, conseguirá deduzir o que está escrito mesmo que não saiba ler tudo.

Como no metrô de Nova York, por uma mesma plataforma podem circular trens de mais de uma linha. Isso significa que nem sempre bastará descer de um lado, atravessar a plataforma e pegar o próximo trem para o sentido oposto. E mais um detalhe: existem algumas estações com o mesmo nome em linhas diferentes. Preste atenção às placas que tudo dará certo.

Comprar bilhetes será um pouco mais fácil. Há adesivos colados nas cabines de atendimento informando “eu falo inglês”. São vendidos passes ilimitados para um, três, sete ou 30 dias, válidos em qualquer tipo de transporte público, a partir de 218 rublos (R$ 12) e passes que dão direito a determinado número de viagens, de uma a 60, a partir de 55 rublos (R$ 3) – para estes, vá direto aos terminais automáticos com textos em inglês. Foto: Divulgação

Mayakovskaya

A estação mais famosa foi aberta em 1938 (em 1939, seu projeto foi premiado na Feira Mundial) e homenageia o “poeta da Revolução”, Vladimir Maiakovski. Sóbria e charmosa – sua proposta estética vem do futurismo soviético -, foi a primeira a testar o modelo de estação profunda e, entre outras coisas, a fazer dos pilares de sustentação colunas sofisticadas. Repare no teto: os círculos não são apenas pontos de iluminação. Dentro deles estão os 34 mosaicos da série 24 Horas no Céu Soviético, produzida por A. Deyneka. Stalin discursou ali em 1941, sob ameaça de invasão nazista. Foto: Divulgação

Linha 3 (Arbatsko-Pokrovskaya)

Com exatos 80 anos (como comparação, a linha mais antiga de São Paulo tem 44 anos), é a maior do complexo: são 45,1 km de trilhos e 22 estações. A Ploshchad Revolyutsii exibe esculturas de bronze em homenagem a trabalhadores de diferentes áreas. Seguindo em direção à estação Mitino, faça paradas em Arbatskaya, Smolenskaya e Kievskaya.

A primeira, de 1953, tem lustres pendurados nos arcos em sequência, dando a impressão de um salão de dança de um castelo. A segunda, de 1965, guarda, no caminho para a plataforma, um mosaico enorme que contorna um belo teto circular no centro do qual estão uma foice e um martelo.

Já a estação Kievskaya, que pertence às linhas 3 e 5 (Koltsevaya), é dedicada à Ucrânia. Está repleta de mosaicos emoldurados em estilo clássico, que podem ser apreciados como quadros de um museu. Representações de passagens da história ucraniana e de sua relação com os russos desde a Batalha de Poltava, em 1709, até a libertação de Kiev das tropas nazistas, em 1943, estão representadas ali. Foto: Divulgação

Linha 5 (Koltsevaya)

A linha 5 é a circular da região central e se conecta com quase todas as outras linhas – é um bom ponto de partida para começar seu tour pelo metrô. Ali, visite as estações Komsomolskaya, Novoslobodskaya e Belorusskaya.

Para saber mais da história militar russa e se encantar com uma decoração luxuosa, desça na primeira. O teto amarelo, intercalado por mosaicos dourados em molduras brancas, harmoniza com os arcos de colunas de mármore de tom creme.

Inaugurada em 1952, é passagem para quem vai ou vem das estações de Leningradsky, de onde partem os trens para o norte (incluindo São Petersburgo); de Kazansky, de onde partem trens para Kazan e Ecaterimburgo, duas das cidades-sede da Copa; e de Yaroslavskaya, que serve o lado mais oriental da Rússia, sendo um dos terminais da Transiberiana.

Novoslobodskaya apresenta 32 mosaicos feitos com vidros coloridíssimos, todos do artista Pável Kôrin. Eles mostram figuras geométricas e diferentes profissões, no caminho do corredor até o grande painel de esmalte batizado Paz Mundial. Já Belorusskaya, é a que você desce quando vem do aeroporto de Aeroexpress. Seus mosaicos no teto branco narram a história antiga e moderna da Rússia.

Moscou, capital das artes

Maiakovski escreveu que “queria viver e morrer em Paris se não houvesse uma cidade como Moscou”. A capital russa é uma metrópole de 12 milhões de habitantes onde cabem tantos séculos de história quanto ideologias. Percorrer a cidade com pressa, definitivamente, não é uma opção. Reserve ao menos cinco dias – sete, contando os dias de partida e chegada.

O atual centro político e econômico da Rússia foi hábil em preservar seus nove séculos de história. Uma história que começa por volta de 1146, justamente na região de um dos principais símbolos e pontos turísticos da cidade na atualidade: as muralhas do Kremlin.

Sem dúvida, chegar à Praça Vermelha será um dos momentos mais emocionantes da viagem à Rússia, sobretudo no verão. Se no sol da primavera, sob temperaturas na casa dos 12 graus, os moscovitas já lotam as ruas, praças e parques, imagina na Copa?

Moscou tem muitas feições para além dos emblemáticos tijolos vermelhos de sua praça principal. É aristocrática ao mesmo tempo que se pretende moderna. Com seus shoppings e as lojas de grife da Avenida Tverskaya, a principal, faz acreditar que o capitalismo, ali, sempre existiu.

Mas só até que se note, nas ruas, que seus prédios vão do clássico ao construtivista, muitas vezes estampando a foice e o martelo. É assim, entre quadros expostos nas fachadas de prédios antigos e arranha-céus, que Moscou se mostra de mil e uma formas.