Lugares conhecidos através do esporte

Foto: Divulgação

O recordista americano na modalidade Head Down e campeão brasileiro na modalidade de voo livre, o goiano Humberto Siqueira Nogueira, não é só referência no paraquedismo. Graças ao esporte, o atleta já conheceu praias paradisíacas e pôde presenciar um pôr do sol em um horário inusitado: uma hora da manhã.

Ao destacar os principais destinos que conheceu para a prática do esporte, Humberto cita a Praia do Espelho, na Bahia. Localizada na cidade de Porto Seguro e distante cerca de 100 quilômetros da área mais agitada, no Sul do Estado, a Praia do Espelho tem esse nome devido a sua água cristalina, que reflete a paisagem do entorno nos períodos de maré baixa.

O lugar não é exatamente um ponto conhecido pela prática do paraquedismo, mas as lindas paisagens são bastante propícias para a prática de esportes ao ar livre. A praia costuma não ser muito visitada e um dos seus grandes charmes são as piscinas de corais.

VALE DO ARAGUAIA. Outro lugar elencado pelo atleta devido às belas paisagens é o Vale do Araguaia. Localizado entre os estados de Goiás, Tocantins, Pará e Mato Grosso, o Vale do Rio Araguaia é cercado por matas e florestas e rodeado de areia branca e fina. É conhecida mundialmente pela produção de grãos e sementes e por ser referência na pecuária.

Em abril, quando o nível da água se encontra alto, é possível visitar as diversas cachoeiras da região – como a de Santa Rita do Araguaia – que estão com grande volume de água. Já o período de seca, entre julho e setembro, é considerado a época de alta temporada, quando se formam as praias às margens do rio.

Site: instagram.com/humbertosnogueira

Boituva, cidade referência em balonismo

Foto: Divulgação

Considerado o ponto de encontro de paraquedistas e amantes do balonismo em todo o País, o município de Boituva é referência para a prática do esporte e está na lista dos points visitados por Humberto Siqueira Nogueira c. Localizada a 117 km de São Paulo Capital, em Boituva fica localizado o Centro Nacional de Paraquedismo. Boituva tem clima propício para a prática dos esportes e abriga Escola Brasileira de Balonismo.

Saltos São Petersburgo

Já a cidade de São Petersburgo, que já foi capital da Rússia antes de Moscou, é um lugar bastante procurado para saltos. Durante o verão, o sol nunca verdadeiramente se põe na cidade. Fundada próxima a Europa, a cidade tem uma posição estratégica para a defesa do Golfo da Finlândia e do Mar Báltico, em poder da Rússia no século 18. Foto: Divulgação

São Petersburgo, que durante a 1ª Guerra Mundial foi rebatizada de Petrogrado (cidade de Pedro) e depois como Leningrado, durante a União Soviética, abriga diversas construções grandiosas e históricas, erguidas com o objetivo de expor o poder e a riqueza dos russos.

A cidade também é famosa pelas igrejas históricas e pela Mesquita de São Petersburgo com lindos mosaicos arranjados no seu pórtico – que por muito tempo foi a maior mesquita da Europa, capaz de abrigar mais de 5 mil pessoas. Devido à sua localização ao norte, o sol nunca verdadeiramente se põe na cidade. Foi aqui que o atleta saltou à meia noite ainda sob a luz do dia.