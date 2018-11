Já conhece o Museu Casa de Portinari?

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em Brodowski, exprime a ligação intensa de Portinari com sua terra natal, origens e laços familiares. Foi neste local que ele realizou suas experiências com pinturas murais e se aprofundou na técnica ao passar dos anos.

É possível visitar o museu e contemplar as obras bem de perto, para isso é necessário realizar o agendamento através do link: https://www.museucasadeportinari.org.br/visite-o-museu/agendamento-de-visitas, onde você seleciona o mês em que pretende visitar e vê os dias disponíveis. Foto: Governo de São Paulo / Divulgação

A instituição está aberta à visitação pública de terça a domingo, das 9h às 18h, inclusive em feriados. (às quartas-feiras o horário é estendido até as 20h).

Ingresso Voluntário

O Museu Casa de Portinari convida o público a fazer parte da história da instituição e a contribuir para perpetuar as ações culturais e sociais desenvolvidas com a comunidade de Brodowski e demais visitantes.

Uma das formas para promover sua sustentabilidade de maneira inclusiva foi a adoção de um o modelo de ingresso voluntário – conhecido no mundo todo como PWYW – do inglês “pay what you want” (pague o que quiser), que está em vigor desde o início de 2017.

A entrada ao equipamento continua sendo livre, mas, ao final da visita, o público é convidado a reverter para a instituição o valor que quiser, se puder.

A forma de arrecadação é uma maneira de remover a barreira da entrada e inspirar a generosidade das pessoas no sentido de contribuir com iniciativas culturais. Para a efetivação da doação, foi criado no Museu um local específico que mostra ao interessado a diversidade de ações sociais e educativas realizadas pela unidade.