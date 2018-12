Horário de Verão: veja destinos para fugir dele

Apesar de gerar uma economia em energia, muitas pessoas acreditam que essa alteração no horário, com a entrada do horário de verão, desregula o relógio biológico e provoca impactos negativos em seus hábitos, e diversos estudos são feitos há anos para entender os reais efeitos dessa mudança.

Para aqueles que querem passar alguns dias longe do mau humor de quem não gosta de acordar uma hora mais cedo e pode dar uma fugidinha, o Guichê Virtual, startup na venda de passagens de ônibus pela internet, preparou uma lista de belas cidades que não adotam o horário de verão.

Pará – Belém

A segunda cidade mais visitada da Amazônia e capital paraense oferece muitas possibilidades turísticas. O Complexo Ver-o-Peso (que abrange a Feira do Açaí, a Praça do Relógio, Praça do Pescador, Praça dos Velames, o Solar da Beira e o Mercado Municipal) é visita obrigatória. Já o Theatro da Paz, inaugurado em 1878, foi eleito em 2009 uma das 7 Maravilhas do Brasil.

Paraíba – João Pessoa

A quinta cidade mais populosa do Nordeste foi considerada pela organização Living como uma das melhores cidades do mundo para curtir a aposentadoria, um forte indício de que os moradores de João Pessoa podem ser bons anfitriões para os turistas. Para quem gosta de turismo histórico, vale a pena conhecer a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Para os amantes da natureza, a dica é a Praia de Tambaba.

Rondônia – Porto Velho

Capital do Estado de Rondônia, Porto Velho é a menos badalada das capitais, mas tem atrações históricas interessantes como a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus e a igreja de Santo Antônio do rio Madeira. Além dos passeios culturais, como Casa da Cultura Ivan Marrocos, o Museu Ferroviário e o Museu Internacional do Presépio.

Pernambuco – Recife

E história é o que não falta para Recife, a capital brasileira mais antiga de todas, que abriga o Museu do Estado de Pernambuco e a Praça da República. Outro atrativo é marcar um belo jantar nos melhores restaurantes, já que a cidade é o terceiro maior pólo gastronômico do Brasil.

Alagoas – Maceió

Conhecido como o Caribe brasileiro, o destaque de Maceió fica com as piscinas naturais de Pajuçara e Paripueira, onde é possível enxergar até o fundo do mar de tão cristalina que é a água. Os viajantes que buscam explorar a cultura dos lugares vão amar o Museu Pierre Chalita e o Palácio Floriano Peixoto.