Homenagem a Jacques Cousteau é atração em Ubatuba

No último sábado (9) foi inaugurada a estátua em homenagem ao grande defensor dos mares, Jacques Cousteau, na Praça da Baleia, em Ubatuba. Todo o trabalho foi realizado em conjunto com o Aquário de Ubatuba, Prefeitura Municipal, Associação de Operadoras de Mergulho, Parque Estadual da Ilha Anchieta e o escultor Fábio Souza com sua equipe.

Foto: Aquário de Ubatuba / Divulgação

Na ocasião ainda foi realizada limpeza de praia e soltura de tartaruga marinha com o Projeto Tamar. Todas as atividades faziam parte da V Semana do Mar e contou com diversas atrações durante a semana, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Internacional dos Oceanos (5 e 8 de Junho respectivamente).

Sobre o Capitão Planeta e a estátua…

Há 21 atrás o mundo perdia um dos maiores defensores dos mares. Jacques Cousteau faleceu aos 87 anos e teve uma vida dedicada à defesa e conservação do mundo marinho. Oceanógrafo, documentarista, cineasta e inventor, foi na década de 50 que Cousteau fundou a Campanha Oceanográfica Francesa e alugou o barco Calypso, que foi transformado em um laboratório marítimo para exploração dos oceanos. Foto: Aquário de Ubatuba / Divulgação

O oceanógrafo transmitiu sua mensagem sobre a conservação marítima para pessoas no mundo todo com mais de 120 documentários para a televisão, além de 50 livros e uma fundação para a proteção do meio ambiente com mais de 300 mil membros.

No ano de sua morte, em 1997, a Associação de Operadoras de Mergulho de Ubatuba como forma de homenagear o grande explorador francês, reuniu 200 mergulhadores na tentativa de quebra de recorde de mergulho simultâneo. Na época uma estátua de Cousteau em tamanho natural foi colocada submersa.

Passados 20 anos, em 2017, o monumento em homenagem ao oceanógrafo foi retirado do fundo do mar da Praia do Leste, na Ilha Anchieta, para ser restaurado. Devido à ação do tempo, apresentava acúmulo de sujeira e a face estava irreconhecível. O Aquário de Ubatuba, então, contatou o artista plástico Fábio Souza para fazer a interpretação do monumento e restauração do mesmo.

O artista que, graciosamente, topou o desafio em transformar a arte em uma escultura atrativa fora do mar, deixou metade preservada e a outra restaurada, para que possa expor essa ação do período. E o escultor se emociona ao falar dessa obra, ressaltando que também é um marco pessoal.

“Eu conheci o trabalho do Cousteau com meu pai, quando eu ainda era criança. Meu pai ficou muito orgulhoso de eu estar fazendo esse trabalho e, de certa forma, sinto que faço uma homenagem a ele. Sem contar na questão ambiental, que Cousteau foi um grande ambientalista e pioneiro na preservação e conscientização”, destaca Fábio Souza.

Para Hugo Gallo Neto, oceanógrafo e diretor do Aquário de Ubatuba, fundador do Instituto Argonauta e presidente do Ubatuba Convention and Visitors Bureau, é uma grande honra prestar essa homenagem a quem foi um dos grandes incentivadores de sua vida profissional.

“Pessoalmente eu que dirijo o Aquário de Ubatuba e Instituto Argonauta, digo que fui influenciado positivamente pelo Jacques Cousteau a seguir essa profissão e levantar a bandeira de conscientização e cuidado com a vida marinha”, destaca, emocionado, o oceanógrafo.

Em 1992 Hugo teve um feliz encontro com Cousteau e o mesmo, naquela época, já falava sobre consumo consciente, mostrando o quão visionário era.