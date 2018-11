Gramado leva magia do Natal Luz à Serra Gaúcha

Durante 81 dias, desde o último dia 25, a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, realiza a maior festa natalina do Brasil, que desta vez contará com mais de 500 apresentações. Até 13 de janeiro de 2019, o Natal Luz espalha shows e eventos pela cidade para criar sensações, emocionar o público e celebrar a simbologia da visita do Papai Noel.

A festa é marcada por espetáculos musicais e teatrais, desfiles, paradas e concertos que transformam o município em um “grande sonho de Natal”. O público esperado para a 33ª edição do evento supera os 2 milhões de visitantes. Foto: Gramadotur / Divulgação

Uma das características mais fortes da cidade é a dedicação da comunidade para receber bem os turistas. Além dos ensaios e decoração das ruas e lojas, a montagem dos palcos para os grandes espetáculos envolve uma equipe gigantesca que transforma fantasia em realidade.

São centenas de artistas entre bailarinos, cantores, músicos, atores, produtores e diretores que aliam talento e inspiração, transformando Gramado em uma cidade mágica para a temporada de Natal.

“O Natal Luz é contado e cantado com muita emoção. É um evento que encanta e empolga o público, reunindo a família e proporcionando a alegria, os sentimentos e a diversão do espírito natalino”, destaca o secretário nacional de Qualificação e Promoção do Turismo do MTur, Bob Santos.

Ele ressalta que a grandiosidade do evento fez o Natal Luz tomar proporções internacionais, o que tem ajudado a divulgar o Brasil e atrair turistas, principalmente entre os países do Mercosul, em um período de festas que antecedem a temporada de verão.

O turismo nacional e internacional movimenta Gramado o ano inteiro. Além das tradições culturais dos descendentes europeus, a cidade preserva paisagens naturais encantadoras e tem uma das melhores gastronomias do estado.

O EVENTO

O Natal Luz 2018 conta com quatro grandes espetáculos: Reencontros de Natal, Natal Pelo Mundo e Grande Desfile de Natal (pagos e em dias alternados); e o Show de Acendimento, realizado diariamente e gratuitamente em frente ao Palácio dos Festivais.

A programação inclui, ainda, centenas de atrações abertas ao público que visita Gramado nos 81 dias de evento. Entre os espetáculos gratuitos estão a Parada de Natal, Vila de Natal, Tannembaumfest, Árvore Cantante e os shows da Rua Coberta, um dos hotspots do centro de Gramado.

No ano passado, o evento comercializou cerca de 210 mil ingressos, com uma arrecadação aproximada de R$ 25 milhões em bilheteria. Este ano, no primeiro dia da festa, a organização já vendeu mais de 80 mil tickets, somando R$ 10 milhões.

CANELA

O tradicional Sonho de Natal, na vizinha Canela, está em sua 31ª edição e deve movimentar a cidade de 24 de novembro a 6 de janeiro de 2019. A programação vai desde a Chegada do Papai Noel, passando pela Aldeia na Praça, Feira de Natal, Parada de Natal e concertos, além da tradicional decoração natalina. Assim como Gramado, Canela é repleta de atrativos culturais de tradição europeia e também de belezas naturais – entre elas está a imponente Cascata do Caracol.