Governador Valadares: ‘Plataforma Mundial do Voo Livre’

Como a maioria das cidades mineiras, a história de Governador Valadares começa no século XVIII, com os aventureiros que ali chegavam em busca de riquezas. Com o esgotamento dos minerais, a agricultura e o gado mantiveram a região.

A cidade foi conhecida por diversos nomes, passando a se chamar distrito de Baguari em 1882. Em 1937, foi elevada a cidade e recebeu o nome de Governador Valadares, em homenagem ao interventor de Minas Gerais, Benedito Valladares. Foto: GustavoSatheler / Creative Commons

O principal atrativo do destino é o Pico da Ibituruna, com 1.123 metros de altitude, onde se pratica o voo livre. Com relevante fauna e flora, e formações rochosas pontiagudas o pico é constituído de uma área de preservação ambiental.

Por causa do Ibituruna, Governador Valadares ficou conhecida como “Plataforma Mundial do Voo Livre”. O roteiro conta também com diversas cachoeiras e corredeiras.

Dentre os atrativos culturais destacam-se o Acervo Arquitetônico Urbano, a Argola de amarrar Solípedes, a Catedral de Santo Antônio, a Companhia Açucareira, o Museu Histórico de Governador Valadares, o Teatro Itaiaia e o Monumento ao Voo Livre.

Dica de viagem

Outro local para a prática de rapel e trekking é a Pedreira do Rapel. Ideal para iniciantes, a pedreira desativada tem cerca de 50 metros, com inclinação de 45 graus. O bairro Ilha dos Araújos oferece diversas opções para o turista.

O Calçadão da Ilha é o ponto mais visitado, sendo um espaço para passeios de bicicleta ou caminhadas. O bairro também é ponto de encontro dos praticantes da canoagem.