Garopaba é ideal para quem quer curtir as férias na praia

Localizada no litoral sul de Santa Catarina, a cidade de Garopaba é um pequeno município catarinense com, aproximadamente, 22 mil pessoas. Considerado município somente em 1961, Garopaba concentra um belíssimo número de praias que atraem milhares de turistas todos os anos, tendo já atingido no verão a marca de 140 mil pessoas.

Esse alto número é devido não só à beleza do local, mas também à variedade de coisas para se fazer por lá. Portanto, para que você não se perca com tantas atrações, elencamos os melhores destinos de Garopaba! Foto: Divulgação

Praia da Ferrugem

Uma dentre nove praias do município, a Praia da Ferrugem fica alguns quilômetros na direção sul do centro de Garopaba. Recebe esse nome graças a cor ocre das águas, que descem dos morros. Sendo um excelente local para se praticar surf, a praia recebe muitos turistas jovens do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo que apreciam a modalidade, bem como os tradicionais turistas argentinos e uruguaios. Com sua areia fofa e belas águas, é um ótimo destino para se ir nas férias.

Praia do Siriú

Considerada área de preservação permanente, a Praia do Siriú é famosa por suas belíssimas dunas de até 30 km, onde os turistas costumam se divertir deslizando sobre elas. Estando no leque das praias mais tranquilas de Garopaba, ao norte da praia, encontra-se a Lagoa de Siriú, famosa por ter muitos camarões e pela diversidade de peixes.

Além das belezas naturais, a praia conta com uma ótima infraestrutura, com mercearias, restaurantes, pousadas e segurança privada. Com todo o charme do local, o turista pode esquecer-se de se atentar às bandeiras vermelhas fincadas em locais de perigo. Se vir uma dessas, não chegue muito perto e vá aproveitar as muitas outras atrações do lugar. Foto: Divulgação

Praia do Ouvidor

A 17 km do centro de Garopaba a pacata Praia do Ouvidor é um destino perfeito para quem quer algo mais distante, selvagem e tranquilo. Com uma infraestrutura remota e águas calmas, quem for se aventurar por aquelas bandas se sentirá desligado do mundo. Além disso, a praia é um excelente local para a prática de canoagem. Foto: Divulgação

Igreja Matriz de São Joaquim

Com uma arquitetura açoriana e construída com pedras da região, a Igreja de São Joaquim é o local para aqueles que gostam de fazer um turismo religioso. Além disso, todo mês de julho a igreja promove a famosa quermesse na praça central, onde trazem à tona as tradições do lugar, além de shows regionais e nacionais. Foto: Divulgação

Praia Vermelha

Antes como propriedade particular e depois liberada para o público, a Praia Vermelha estende-se por 480 metros no litoral de Garopaba. Pelo fato de esta ter sido mantida com acesso restrito ao público durante muito tempo e também devido à rigorosa fiscalização, toda a praia mantém-se muito bem preservada e limpa.

Localizada entre as praias do Ouvidor e Rosa, é uma excelente pedida para quem procura águas tranquilas e não tão frias, como na maioria das praias da região. Se resolver aventurar-se por essa linda praia, não se esqueça de levar algo para comer, pois não há comércio local. Foto: Divulgação

Ilha do Coral

A 45 minutos de barco da praia de Garopaba, a Ilha do Coral fica no estado de Santa Catarina, ao sul de Florianópolis. Pertencendo à Marinha Brasileira, o local conta com um paredão que tem inscrições rupestres de provavelmente dois mil anos atrás.

Além disso, há um enorme farol místico que traz um certo charme à ilha. Em algumas épocas do ano é disponibilizado um serviço de transporte até a ilha. Não há infraestrutura para turismo, então não vá despreparado!

Cachoeira de Macacu

Com lindas quedas d’água no meio das pedras, a Cachoeira de Macacu é o destino perfeito para quem quer se refrescar durante o verão. Destino perfeito para ir com a família e amigos, o local conta com locais próprios para fazer churrasco, mesas, cadeiras e um restaurante que oferece uma grande variedade de comida por um preço menor que nas praias ao redor. Para aqueles que gostam de jogos, há mesas de bilhar nos restaurantes para se divertir com os amigos.

Fonte: www.clubecandeias.com