Fortaleza faz 293 anos neste sábado

O nome vem de um dos principais atrativos locais. A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, construída pelos holandeses, em 1649, é um dos marcos históricos da 5ª maior cidade brasileira. Localizada a 5.600 km de Lisboa, em Portugal, e apenas 5.560 km de Miami, nos Estados Unidos, Fortaleza atrai estrangeiros para vivenciar as experiências que os brasileiros já descobriram em um dos principais destinos do turismo doméstico. Sol, mar, gastronomia rica em frutos do mar, monumentos históricos e cultura popular fazem parte do cardápio turístico da capital cearense.

Fortaleza tem 34 quilômetros de litoral e 15 praias. As mais frequentadas pelos turistas são as praias do Futuro, Meireles, Mucuripe e Iracema. As barracas da praia do Futuro lembram resorts à beira mar com diversidade de serviços ofertados aos visitantes, inclusive atividades noturnas. Foto: Ministério do Turismo / Divulgação

No calçadão do Meireles fica a principal feira de artesanato. Já no Mercado do Peixe, em Mucuripe, o turista degusta frutos do mar no porto de pesca. Iracema, além da Ponte Metálica com vista do pôr do sol, tem programação noturna agitada, casario histórico e o Centro Cultural Dragão do Mar com teatros, cinemas, shows, museus, bares e cafés.

O Mercado Central, entre a Praia de Iracema e o Centro da cidade, conta com mais de 500 lojas de produtos artesanais cearenses, entre eles, rendas de bilro e bordados, castanhas e cachaças. O Centro de Turismo é outro espaço dedicado ao artesanato cearense. Já no Mercado dos Pinhões, com sua estrutura de ferro, funciona o Mercado das Artes. Ainda na região central, fica a Catedral de Fortaleza, o Passeio Público, a Praça do Ferreira, o Museu do Ceará e o Teatro José de Alencar.

A culinária cearense é diversificada mas a lagosta e o caranguejo são os pratos principais. Os restaurantes de pescados servem de pargo à tradicional peixada cearense, receitas típicas dos jangadeiros. Carne de sol e baião de dois estão entre os pratos da cozinha sertaneja. Já em Messejana, onde fica a Casa de José de Alencar, são mais de 20 quiosques dedicados a outra iguaria do eclético cardápio cearense, a tapioca, com 70 variações de recheios. Para completar a experiência cultural, o visitante poderá fazer uma incursão pelas casas de forró, para um autêntico arrasta-pé, ou gargalhar com as piadas nos shows de humor pela cidade.

Arredores

Nas proximidades de Fortaleza, as praias de Morro Branco e das Fontes são conhecidas pelas falésias coloridas. Se o seu destino for Canoa Quebrada, na Rota das Falésias, que tem vida agitada dia e noite, invista em um pernoite. A recomendação é válida para quem vai até Jericoacoara, ao Oeste de Fortaleza. A Costa do Sol Poente tem praias paradisíacas, entre elas a charmosa praia do Cumbuco, que oferece passeios de buggy, quadriciclo, jangada e jegue, além de esportes de aventura como kitesurfe e windsurf.