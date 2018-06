Forró Caju revive tradição do São João em Sergipe

Senhores passageiros: embarquem na Marinete do Forró e venham se divertir em um dos mais animados festejos juninos do país. A chamada é para o Forró Caju, a festa de São João de Aracaju, que movimenta Sergipe de 22 a 30 de junho com programação composta de mais de 130 atrações. Este ano, além da área central, a festança, com ruas enfeitadas, apresentação de quadrilhas, forró pé de serra e muita comida nordestina; se estende por mais 19 bairros.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Aracaju

Com 27 anos de tradição e um vácuo que deixou o sergipano sem a festa no ano passado, o Forró Caju volta com força total para alegria da população e dos turistas que lotam a cidade. Na agenda de shows, artistas consagrados como Elba Ramalho, Alceu Valença, Michel Teló, Joelma e representantes do forró sergipano como Erivaldo de Carira, João da Passarada, Lourinho do Acordeon e Amorosa. Um luxo da festa é a abertura que contará com apresentação da Orquestra Sanfônica de Aracaju, uma referência às sanfonas que dão o ritmo dos concertos.

Este ano, segundo a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, os aracajuanos poderão contar um grande arraial em frente ao Centro Cultural de Aracaju. O objetivo é animar o centro comercial e preparar a cidade para os shows do Forró Caju à noite, nas áreas dos mercados. Diariamente, de 22 a 30 de junho, terão apresentações de trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos, das 16h às 20h.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Aracaju

A Marinete do Forró é uma atração à parte. Um bom meio para se conhecer um pouco da diversidade histórico/cultural e de lazer de Aracaju. Trata-se de um ônibus, estilo jardineira, que promove um city tour pelos principais pontos turísticos de da cidade em uma viagem embalada ao ritmo do forró pé-de-serra. Durante os festejos juninos, o veículo circula às quintas, sextas e sábados, passando pelo Oceanário, Centro Histórico e pela Orla Pôr do Sol.

Quem for ao Forro Caju entrará no clima da festa logo no Aeroporto de Santa Maria. Até o dia 30, segundo a Infraero, os visitantes serão recepcionados por um trio de forró pé-de-serra e dançarinos caracterizados em alusão às festas juninas. De lá podem partir para os hotéis, a bordo da Marinete do Forró. A expectativa da empresa é que o terminal receba cerca de 97 mil passageiros durante junho, entre embarques e desembarques.

O Forró Caju é um dos 140 eventos incluídos no Mapa de Festejos Juninos do Ministério do Turismo.