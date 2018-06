Fast food à vontade e uma mesa diferente a cada noite

Café da manhã, almoço, jantar, além de lanchinhos diversos durante todo o dia estão incluídos no preço do cruzeiro Disney Magic. E comer, definitivamente, é uma das principais atividades a bordo. Desabotoe a calça jeans agora, ou escolha algo mais folgado para vestir.

Existem ilhas de snacks e sorvete de máquina nos arredores das piscinas, tanto na adulta quanto na infantil. As opções para se esbaldar a qualquer hora do dia incluem o tradicional fast food – hambúrguer, frango frito, batata frita, pizza em diversos sabores, cookies -, mas também itens menos calóricos como lanche natural, salada, fruta picada. Uma boca livre de respeito. Água, suco e refrigerante também são à vontade – só as bebidas alcoólicas é que são cobradas à parte. Foto: Divulgação

O bufê de café da manhã é servido diariamente no maior restaurante do navio, o Cabanas. O omelete de shitake e shimeji e o sorvete de menta com pedaços de chocolate são ótimos.

O jantar funciona em um esquema de rodízio entre os quatro principais restaurantes do navio: ao embarcar, você recebe na cabine a programação dos seus jantares em todas as noites a bordo. O interessante é que, do primeiro ao último dia, a equipe de garçons que atende o seu grupo é sempre a mesma: eles também se deslocam pelos restaurantes. Assim, garçons e passageiros acabam ficando amigos.

NOVO EM FOLHA

No interior de um castelo bem típico de contos de fadas, Rapunzel recebe os passageiros para um jantar com pratos de apresentação mais rústica (mas deliciosos) e muita animação. Inaugurado em março no Magic, o Rapunzel’s Royal Table é o restaurante mais novo dos navios Disney, e se inspira no filme Enrolados. Foto: Divulgação

Além da ótima comida, o restaurante oferece um espetáculo musical. A própria princesa Rapunzel volta ao castelo de seus pais em meio a muita música e dança.

Com direito a uma rosa no lustre acima das mesas e um painel com a imagem do salão do castelo da Fera, o restaurante Lumiere’s é temático do filme A Bela e a Fera. A decoração afrancesada (claro) e mais clean faz deste o mais sofisticado entre os restaurantes incluídos do cruzeiro. Serve boas opções de massas, como o macarrão com frutos do mar e tomates e o tofu marinado e grelhado.

Animação ao vivo

Mas o grande destaque entre os restaurantes é o encantador Animator’s Palate. Todos preto e branco e com colunas que são gigantescos pincéis, o ambiente é decorado com quadros nos quais se veem rascunhos de desenhos dos personagens Disney. No decorrer da refeição, os rascunhos das paredes vão ganhando cores e traços finais bem diante dos olhos dos passageiros. Um espetáculo, coroado no final com a chegada do próprio Mickey, para abraços e sessões de fotos. Foto: Divulgação

O Palo é o restaurante mais gastronômico do navio. Não está incluído no pacote – custa a partir de US$ 30 no jantar, ou de US$ 59 com harmonização de vinhos. O cardápio é italiano, com pratos principalmente do norte do país, e o clima, mais arrumado “Vista-se para impressionar”, recomenda o site. Também serve um brunch farto e cheio de opções deliciosas, por US$ 30 por pessoa, que vai fazer você pular o almoço.

Salvando o dia em alto-mar

A Disney comprou os direitos da companhia de quadrinhos em meados de 2017. Assim, até o começo de 2019, saídas selecionadas do Disney Magic pelo Caribe contam com uma programação especial de heróis e vilões, o Marvel Day at Sea (dia Marvel no mar).

O navio se transforma em uma espécie de quartel-general geek: passa a ter referências aos heróis Marvel até nos mínimos detalhes, como os guardanapos. Durante o dia, cenas como Tico e Teco saudando o Capitão América são comuns.

Há show noturno no deque com a reunião de todos os Vingadores e um enredo de longa-metragem: o vilão rouba um artefato importante para manutenção da paz mundial, os heróis entram em combate, há muita luta, muitos efeitos especiais e, claro, show de fogos de artifício. Foto: Divulgação

Tudo termina bem: os carismáticos Guardiões da Galáxia, em especial o Groot, dançam ao som do melhor rhythm&blues dos anos 1980, para delírio da criançada. É de encher os olhos a alegria dos pequenos diante da performance.

Ah, sim: lembra da festa silenciosa da Fathom, a balada do navio? Nessa noite, Star Lord e Gamora, de Os Guardiões da Galáxia, também terminam a noite por ali, dançando na pista com ninguém menos que você.

CADA UM DO SEU JEITO

O Homem-Aranha é espertinho e engraçado como nos filmes. Groot também tem seu charme e repete “I am Groot” antes de fazer você dançar entrelaçado em seus galhos. O Capitão América não desperta simpatia, e seu cosplayer no cruzeiro fez jus a essa opinião, sendo menos receptivo. O mais difícil de encontrar? Thor.

Princesas como Cinderela e Tiana são concorridas e os horários e encontros, rígidos: agende a partir de 75 dias de antecedência via aplicativo ou site, para não ficar sem vaga, ou no balcão de atendimento do navio, caso ainda tenham sobrado lugares. Em todos os encontros há um fotógrafo profissional. No fim do cruzeiro você pode escolher suas melhores fotos – e pagar por elas. Dica amiga: nada impede as fotos com celular.

O mais incrível das experiências com personagens é que não se tratam simplesmente de pessoas fantasiadas. Todos os trejeitos e falas são cuidadosamente reproduzidos – acaba parecendo que Pateta, Margarida e Pluto realmente existem e estão ali, diante dos seus olhos.

PROGRAME-SE

1. Cartão de crédito

Você vai precisar de um, internacional, que será conectado à chave do seu quarto e usado para a cobrança das despesas extras a bordo.

2. Enjoos

São uma preocupação em cruzeiros. Farmácias comuns vendem pulseira anti-enjoo por cerca de US$ 20, mas não são 100% confiáveis. A bordo, peça ajuda aos tripulantes: os garçons oferecem pedaços de maçã e ginger ale (um refrigerante de gengibre) gelado.

3. Conexão

A internet do navio é relativamente boa. Mas o preço é tão salgado quanto a água do mar: US$ 90 por um pacote de 1Gb. No embarque, você recebe 50 Mb de cortesia, que se esgotam rapidamente.

4. Reservas

Os passeios nos portos de parada são pagos à parte. E precisam ser agendados com antecedência via aplicativo, site ou balcão do deque 3.

Ilhas paradisíacas a cada desembarque

O primeiro porto de desembarque deste roteiro no Disney Magic é Cozumel. Para conhecer um pouco desta ilha no México, uma opção é um roteiro vendido no navio chamado de Isla la Pasion, ao custo de US$ 88. É importante não esquecer o protetor solar e se preparar para algumas horas bem animadas.

O desembarque é feito no Twister, um singelo barco guiado por um piloto mexicano que, nos 20 minutos entre o navio e a ilha, faz várias manobras radicais em alto mar. Prepare o espírito festeiro, coloque o cinto de segurança, segure firme e aguente (ou aproveite, a depender do gosto) uma sequência de singles do rapper Pitbull tocando em alto e bom som Se prefere calmaria, você também pode fazer este mesmo desembarque num catamarã.

A água mais clara e bonita que você provavelmente verá na vida fica na praia desta ilha. Aproveite o visual para emplacar retratos que farão sucesso em suas redes sociais, mas não esqueça de curtir a preguiça nas redes (mesmo, aquelas penduradas em suportes, não as virtuais) para descanso, o sabor da tequila e as atividades turísticas. Por US$ 6 você aluga uma bicicleta, potente o suficiente para andar na areia da praia; por US$ 11, pode praticar stand up paddle.

No desembarque em Cozumel há ainda outros passeios à venda no navio, como Playa del Carmen e as ruínas de Chichen Itzá.

CASTAWAY CAY

A segunda e última parada do Magic é Castaway Cay, a ilha privativa da Disney nas Bahamas. O visual é arrebatador: água transparente e gaivotas.

Mickey de short colorido e Minnie de biquíni de flores circulam pelas areias. Há um toboágua no estilo pirata que, apesar do calorão, cai numa água bem gelada. Alugue snorkel para explorar um pouco da vida subaquática. A superbike também é uma atividade divertida: você pedala em dupla e consegue atravessar boa parte da praia. Há também trilhas, espaços de massagem espalhados pela ilha, aventura com arraias e tour de pesca.

Cookies de chocolate e pedaços de bolo, em Castaway Cay, são lanchinhos para se comer na praia, sob o sol. Não tem essa de churrasco, não. Apenas tome cuidado com as gaivotas enquanto você come seus snacks.

Como ir

Roteiro de cinco noites no Disney Magic, com paradas em Cozumel (México) e Castaway Cay (Bahamas) custa a partir de US$ 2.254 para duas pessoas em cabine interna, e de US$ 2.824, com varanda.

A tarifa inclui todas as refeições e lanches nos restaurantes principais, bebidas não alcoólicas, estrutura de lazer, shows estilo Broadway e festas no deck, além dos encontros com personagens. Site: disneycruise.disney.go.com.