EUA pretende estabelecer período máximo para vistos

Em outubro de 2018, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) adicionou à agenda de 2019 a pretensão de estabelecer um período máximo de autorização de permanência no país para vistos F-1, bem como outros vistos de não imigrantes. As mudanças devem ocorrer até setembro deste ano.

O objetivo das novas regras, segundo o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE), é estabelecer períodos mais claros de permanência e evitar que os intercambistas permaneçam além do tempo permitido, por equívoco. As taxas para estudantes que solicitam os vistos F e M também devem aumentar.

Estudantes que deixarem de cumprir alguma das regras estabelecidas pelo seu visto, que, no caso do F-1, incluem frequentar o curso escolhido e não trabalhar fora do campus universitário, podem ser considerados ilegais no país e enfrentarão grandes problemas se, no futuro, candidatarem-se a um visto novamente.

Se acumularem mais de 180 dias de presença ilegal nos Estados Unidos, eles ficarão proibidos de retornar durante três anos. A proibição pode chegar a dez anos, se a permanência ilegal passar de um ano. O visto F-1 é destinado a estrangeiros que pretendem frequentar, em tempo integral, uma universidade ou outra instituição acadêmica no país.