Ecoturismo para todos os gostos no Brasil

Com o crescimento do número de viajantes que adotam o turismo sustentável como bandeira pessoal na hora de viajar, destinos que tenham como base o ecoturismo ganham mais destaque a cada ano. Por isso, separamos uma lista com roteiros turísticos brasileiros que atraem visitantes que buscam refúgio na natureza.

Independente de qual seja o destino, uma dica importante para quem quer economizar nesses passeios é focar no planejamento. Reserve o seu hotel com antecedência, opte por destinos que não estejam em alta temporada e tente comprar passagens aéreas com milhas. Se não tem pontos disponíveis, é possível adquirir passagens econômicas. Foto: Caio Vilela / Wikimedia Commons

BONITO (MS) – Abismo Anhumas

Considerado o destino número um para a prática do ecoturismo no Brasil, a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é quem abre nossa lista. Com renome no cenáriode turismo nacional e internacional, Bonito guarda entre as suas atrações algumas das paisagens mais belas de nosso país. São abismos, cavernas, lagos, rios e trilhas que deixam qualquer viajante de queixo caído.

Entre os principais pontos turísticos de Bonito estão o Abismo Anhumas, o Rio da Prata, a Lagoa Misteriosa e da Gruta da Lagoa Azul. Em todos esses locais você vai se deparar com belezas exuberantes e muito contato com a natureza.

Caso você também busque uma dose extra de adrenalina durante a sua viagem, Bonito é cenário para prática de esportes radicais, como mergulho, rapel, rafting e trekking. Uma dica importante é planejar com antecedência quais passeios você deseja fazerem cada dia da viagem, já que eles se esgotam rapidamente em épocas de alta temporada. Foto: Divulgação

CHAPADA DIAMANTINA – Caverna Do Poço Azul

Com uma diversidade enorme de locais para visitar, a Chapada Diamantina, na Bahia, também faz parte da nossa lista. Por ser um dos locais com a maior diversidade de passeios, é um destino que atende a diferentes tipos de público: pessoas que gostam de caminhar, aqueles que buscam adrenalina e também quem só quer aproveitar as belas paisagens e momentos de sossego.

A Cachoeira do Buracão e os Poços Azul e Encantado estão entre as atrações obrigatórias para os visitantes. Por lá toma-se banho de cachoeira, há grutas a visitar e trilhas para trekking e cavernas.

Vale uma pesquisa antecipada para entender quais são as suas prioridades de visita no local, já que o Parque Nacional da Chapada Diamantina é muito grande: ele faz fronteira com sete municípios. Procure saber os locais que você mais deseja conhecer para contratar hospedagem em local adequado.

