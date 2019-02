Dicas para economizar no Carnaval

Você sabia que se antecipar alguns dias a compra da passagem aérea antes do período de carnaval, será possível fazer boa economia, que pode chegar a 65%? Essa vantagem ficou clara em um estudo feito pela agência virtual de turismo ViajaNet, em que foi simulada viagem a partir de São Paulo para Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte e Florianópolis, com saídas durante a semana que antecede o carnaval.

Quem puder viajar uma semana antes, com partida no domingo, dia 24 de fevereiro, poderá economizar bem só na passagem aérea. No entanto, mesmo os que puderem antecipar apenas um dia o início da viagem, para quinta-feira, dia 28, também vai gastar menos. Perceba que uma passagem para Salvador sai por R$ 525 para viajar no domingo e pula para R$ 1.490 para partidas na sexta-feira que antecede o carnaval, uma diferença de 65%. Foto: Divulgação

A diferença não é desprezível também para quem comprar para quinta, dia 28, em vez de adquirir passagem para viagem na sexta para o Rio de Janeiro, quando a economia chega a 56%. Portanto, após definir o local, basta um pequeno planejamento para ter essa condição financeira mais favorável.

HOSPEDAGEM

Em relação à hospedagem, uma sugestão seria trocar o hotel por um hostel ou um camping, principalmente nas viagens em grupo, fazendo as despesas nesse quesito caírem até mais da metade do preço. Para quem deseja economizar ainda mais, é possível se hospedar em casas de moradores locais gratuitamente, agendando uma reserva por sites e aplicativos próprios para esse sistema de estalagem, como CouchSurfing, Airbnb e Warm Showers.

Fechar a reserva antecipadamente ou no local pode sair mais barato também. Caso a opção seja pelo conforto que um hotel oferece, convém sempre buscar ofertas fora de temporada ou usar cupons de desconto próprios para pagar menos na hora de fechar a reserva.

ALIMENTAÇÃO

No quesito alimentação, comer em restaurantes locais e experimentar especiarias certamente não tem preço. No entanto, para quem deseja cuidar das finanças, uma ótima solução seria hospedagens com “cozinha liberada”, ou seja, um espaço em seja possível fazer a própria comida durante a viagem, ou uma hospedagem que ofereça refeições com o valor já incluído na reserva. Levar aperitivos e bebidas durante os passeios evita gastos adicionais também

DESLOCAMENTO

Deslocamento é um dos itens com que mais se gasta, portanto vale a pena conhecer opções de locais que podem sair mais baratas. Além do uso comum de ônibus e vans, é possível usar aplicativos como BlablaCar e Uber para dividir os custos da corrida com outras pessoas.

Nessas opções o uso de cupons de desconto também é válido, assim como em companhia aéreas, que permitem o uso do sistema de milhas para pagar a passagem. Outra opção é o uso de bicicletas entre os passeios – e para quem deseja economizar ainda mais, considere caminhar até o local desejado.

PASSEIOS

Nos passeios, a melhor forma de gastar menos é fazer boa pesquisa antes e realizá-los por conta própria, sem gastos com agências de viagem. Se preferir um guia para seu passeio, opte por escolher uma agência na cidade em que estará em vez de contratar um guia de uma agência de uma cidade vizinha. Uma boa dica é não fechar os passeios com antecedência, pois, assim como a hospedagem, há mais chances de pechinchar e conseguir um desconto fechando na hora da excursão.

Convém também perguntar sobre descontos, como meia-entrada para estudantes, crianças e idosos na hora de visitar as atrações turísticas, que podem ficar mais caras durante o período de férias e feriados

DINHEIRO

Muitas vezes, o melhor jeito de não gastar mais do que pode é levando uma quantia exata ou aproximada da que se pretende gastar na viagem.

Não levar cartão de crédito também ajuda na hora de economizar, pois não haverá a possibilidade de fazer gastos adicionais e pagar no mês seguinte. É sempre bom ainda perguntar a si mesmo se “realmente precisa disso”. Assim, os riscos de comprar algo desnecessário serão menores.