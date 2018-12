Dicas para a hora de comprar o dólar turismo

Com tantas mudanças na economia brasileira, o mercado oscila bastante e fica difícil identificar qual o melhor momento para vender ou comprar dólar turismo. Mas uma coisa é certa: se você está planejando uma viagem ao exterior, a necessidade de ter dólares em mãos é latente!

E só uma casa de câmbio especializada pode ajudar nos trâmites legais. Confira algumas dicas valiosas para quem deseja comprar dólar turismo com boa taxa cambial. Assim, você pode aproveitar as férias de final de ano com toda tranquilidade! Foto: Divulgação

Escolhendo os destinos

Uma viagem requer um certo planejamento em relação à compra de passagens, reserva de hospedagem e locação de carros, certo? Esse mesmo planejamento deve ser aplicado quando em relação à compra de moeda estrangeira. Para comprar a quantia certa de dólares e ainda economizar na compra, vale considerar alguns aspectos como: para onde irá viajar?; por quanto tempo ficará fora?; vai estender a viagem para outros países, fazendo conexões?; quais passeios pretende fazer durante sua estadia fora? Ainda que imprevistos possam acontecer durante a viagem ou você mude de ideia sobre algumas decisões prévias, o ideal é ter um roteiro básico de viagem. Isso ajuda muito a planejar o quanto você poderá gastar na viagem e, portanto, quanto deve levar em moeda estrangeira. Leve consigo um montante em dólar e um montante de moeda local (libras, francos, pesos), dependendo do país que você escolheu visitar.

Cartão de crédito

Compras feitas com cartão de crédito no exterior nunca são um bom negócio! E a explicação é bem simples: na hora de pagar a fatura do cartão de crédito, o cliente não sabe ao certo qual valor irá desembolsar. Isso porque o cálculo do valor a ser pago leva em consideração o preço do dólar no dia de fechamento da fatura e não na data de realização das compras no exterior. Portanto, descarte o uso do cartão de crédito – a não ser em caso de emergência – e prefira sempre levar dinheiro em espécie. Inclusive porque tendo o dinheiro em mãos você poderá negociar descontos nas compras à vista e não carrega dívidas futuras.

Aos poucos

Saber exatamente qual o melhor momento de comprar dólar é complicado. O valor do dólar turismo pode mudar muito de um dia para o outro, gerando um risco maior de perda de dinheiro para quem pensa em adquirir a moeda em grandes quantidades, de uma só vez. Muitos especialistas sempre indicam que a compra do dólar, em especial, seja feita aos poucos. O mais recomendado é sempre buscar a opinião e a análise aprofundada de profissionais, que vão avaliar – com base em projeções – o melhor período para comprar dólares e poupar dinheiro, sem maiores riscos. Se você já planejou uma viagem com seis meses de antecedência ou mais, comece, simultaneamente – a comprar moeda estrangeira, desde que o valor seja realmente atraente para o seu bolso.

Fonte: https://www.levycam.com.br/