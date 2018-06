Destinos mais recomendados para compras da moda

Foto: Divulgação

Celebrado na última sexta-feira do mês de novembro, a Black Friday é uma grande data nos Estados Unidos e, de uns anos para cá, ocupa um importante espaço na programação de compras dos brasileiros. Mas o viajante do país não se limita a este dia para fazer suas compras.

Inclusive, pesquisa indica que, em 2018, um terço dos viajantes brasileiros sairá de férias especificamente para comprar artigos de moda. Pensando nisso, a Booking.com selecionou alguns dos destinos mais recomendados para compras segundo os usuários brasileiros da plataforma.

Fonte: www.booking.com

Ciudad del Este – Paraguai

De shoppings a lojas de departamento, o viajante encontra brinquedos, eletrônicos, roupas de marcas e também populares e muito mais em Ciudad del Este, no Paraguai. Localizada na região da Tríplice Fronteira, fazendo fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, a cidade é bastante movimentada, principalmente na área entre as avenidas Monsenhor Rodríguez e San Blás.

Para os usuários da Booking.com, a melhor época para visitar Ciudad del Este é nos meses de junho, setembro e outubro.

Onde se hospedar: O hotel Howard Johnson Ciudad del Este tem uma das localizações mais bem avaliadas na cidade, estando a 800 m do Lago da República e a 1 km da Catedral de San Blás.

Miami – Estados Unidos

Miami é famosa por suas praias, festas e, claro, pelas diversas opções de compras de roupas e demais artigos que o visitante encontra por lá. Os meses de maio, agosto e setembro, de acordo com mais de 27 mil avaliações de usuários, são os melhores para visitar a cidade.

Por onde quer que você ande em Miami, é possível encontrar bons preços em ótimos produtos num dos vários centros comerciais, dos mais elegantes aos outlets. Alguns dos locais mais famosos para compras são o Dolphin Mall, o Bal Harbour e a Lincoln Road, que ainda conta com diversos bares e restaurantes.

Onde se hospedar: Muito bem avaliado e localizado, o Iberostar Berkeley Hotel fica a 102m da famosa South Beach e a poucos minutos a pé de lojas e restaurantes da Lincoln Road.

Orlando – Estados Unidos

Outro importante destino de compras no estado da Flórida, nos Estados Unidos, é Orlando. A cidade é famosa, entre outros aspectos, por seus shoppings, galerias e outlets que oferecem preços incríveis e atraem diversos viajantes brasileiros durante o ano inteiro. Vale a pena alugar um carro e passear por Orlando – os locais são bem sinalizados e a International Drive, a avenida mais conhecida da cidade, é onde está o Premium Outlet, um dos principais pontos de compras.

Onde se hospedar: Os hóspedes avaliam muito bem o Fairfield Inn & Suites by Marriott, que é inclusive recomendado, por sua localização, para quem quer fazer compras. Mas o que não falta é opção de hospedagem em Orlando – são mais de 2.800 acomodações, entre apartamentos, hotéis e resorts.

Caruaru – Pernambuco – Brasil

A “Capital do Forró”, como é conhecida, atrai muitos turistas do próprio país em função da Feira de Caruaru. Esta é uma das maiores feiras ao ar livre do mundo e nela o viajante encontra, principalmente, artesanato feito com barro. Além disso, a feira é considerada patrimônio imaterial do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Onde se hospedar: Já que a intenção é fazer compras, o WA Hotel Caruaru está localizado dentro do shopping center Caruaru. A acomodação também tem uma das localizações mais bem avaliadas em na cidade.

Cidade do Panamá – Panamá

Um destino que não podia faltar na lista, claro, é a Cidade do Panamá. Para os viajantes de passagem pelo Caribe, este é o local certo, onde é possível encontrar itens de coleção a custos até mesmo menores que nas lojas convencionais nos Estados Unidos.

O principal shopping da Cidade do Panamá é o Albrook Mall, com suas mais de 400 lojas, A melhor época para visitar o destino é em junho, julho e outubro.

Onde se hospedar: Que tal ficar dentro do Albrook Mall? Pois esta é a localização do Wyndham Panama, além de ficar ao lado do Great National Transport Terminal e a 10 minutos de carro do Canal do Panamá.