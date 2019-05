Destinos mais queridinhos para a lua de mel

Depois de tanto tempo de organização, de tanta ansiedade nos dias que antecedem e no próprio dia, e muita celebração e comemoração na festa, nada melhor do que a lua de mel para ter alguns dias para descansar, curtir muito o seu amor e contemplar essa nova vida a dois.

Mas, com tantos destinos incríveis nesse mundão lindo, como escolher o lugar perfeito? Melhor uma viagem aqui no Brasil mesmo ou gastar mais e conhecer outro país? São tantas dúvidas, não é mesmo?

E realmente essa escolha não é fácil e deve ser muito bem pensada! Afinal, assim como o próprio casamento, é um momento muito especial nessa nova fase da vida.

Então, para ajudar, confira dicas e sugestões dos destinos mais procurados pelos recém-casados. Mas antes de dizer os destinos, vamos a algumas orientações de como escolher o lugar ideal.

O mais importante de tudo é que esse destino seja do gosto de ambos, pois será os primeiros momentos dessa vida a dois, e vocês tem que ficar 100 % feliz com tudo! Então, é de extrema importância entender o perfil de vocês e encaixar um destino que esteja dentro do que gostam, esperam e dentro do orçamento.

O primeiro passo é justamente escolher um destino que esteja de acordo com esse perfil e determinar o que querem fazer nessa viagem, por exemplo, apenas descansar, conhecer museus, história, um passeio cultural, se querem um lugar exótico ou aventureiro, uma praia paradisíaca… Enfim, tem para todos os gostos! E, em seguida, determinar o orçamento disponível, pois será ele que ditará a quantidade de dias, a distância da viagem, o tipo de hotel e na verdade tudo!

O ideal é que comecem a pesquisar esses destinos com no mínimo um ano de antecedência, e fechem essa viagem entre um ano e seis meses antes, pois as companhias aéreas só liberam os valores com 365 dias antes da data do embarque, os hotéis/pousadas e atrações atualizam os valores a cada semestre, ou seja, mais de um ano de antecedência nada estará liberado para reservas e compras. Mas também não deixe para fechar nada com menos de seis meses, pois a chance de você pagar valores mais altos é muito grande!

JERICOACOARA

Avaliada como uma das praias mais bonitas do mundo! Jeri, como é chamada carinhosamente pelos que a visitam, fica a 320 km de Fortaleza, e o ritmo de vida é de uma vila de pescadores. As ruas são de areia e sem iluminação pública, as casas e os restaurantes são a única fonte de luz nas ruas.

Não deixem de visitar as lagoas de Jeri, a principal é a Jijoca, que é dividida em duas, a Lagoa Azul, bem rústica, com barraquinhas e a Lagoa do Paraíso, que tem boas pousadas e restaurantes que oferecem redes e espreguiçadeiras aos seus clientes. Foto: Trilhas e Aventuras

FERNANDO DE NORONHA

O arquipélago é, sem dúvidas, um lugar muito romântico para os novos casados visitarem no Brasil. O lugar ideal para os que gostam de praia, sol, mergulhar, fotografar, surfar ou apenas apreciar suas paisagens naturais magnificas! O clima é bom o ano todo e mesmo nos períodos de chuva, pois são sempre passageiros. Mesmo sendo um destino rústico de custo de elevado, tudo é compensado por belíssimas paisagens e contato com a natureza. Foto: Touron

GRAMADO E CANELA

Considerada a Suíça Brasileira, essas cidades são muito procuradas pelos casais que buscam gastronomia refinada e frio, além dos passeios típicos do local como o minimundo, o mundo a vapor e a vila do Papai Noel, mas para os casais que estão em lua de mel, eu indico o Parque do Caracol que fica em Canela, e o Castelinho Caracol que fica no caminho entre Canela e Gramado.

E principalmente para aqueles que gostam de vinhos, visitem as famosas vinícolas da Serra Gaúcha e as deliciosas lojas de chocolates! Falando em gastronomia, indico os muitos queijos maravilhosos, massas, fondues e raclettes que a maioria dos restaurantes oferecem!

BORA BORA

A ilha mais romântica do mundo e muito almejada pelos noivos, fica na Polinésia Francesa. Com suas belezas naturais, infraestrutura luxuosa e os famosos bangalôs, que dão a identidade da ilha, garantem momentos especiais aos apaixonados. A ilha oferece tanto a tranquilidade de apenas ficar contemplando um mar de cor inigualável quanto a prática de esportes aquáticos, como mergulho, jet-ski, windsurfe.

SEYCHELLES

Situado no meio do Oceano Índico, o arquipélago não é muito conhecido, mas encanta os casais com praias desertas de areia branquinha e água azul-turquesa. O refúgio perfeito para os apaixonados! A principal ilha é Mahé, onde está a capital, Victoria, e os melhores hotéis.

Com natureza ainda virgem, população e cultura encantadora e hotéis sustentáveis com excelente padrão de serviço, a ilha proporciona uma experiência única de sofisticação e respeito à natureza. Para aqueles que querem fugir do mundo se isolarem as ilhas Fragate e North Island são as melhores opções, cada uma possuí apenas um hotel e pouquíssimas vilas privativas.

TURKS E CAICOS

Um território britânico no caribe composto por 40 ilhas paradisíacas! Para os amantes que procuram luxo e com vistas de tirar o fôlego, esse é o destino perfeito! Famoso por ser o melhor lugar no mundo para a prática do mergulho, pois são muitas praias de areia branca, águas cristalinas com recifes de corais e muita vida marinha.

GRÉCIA – SANTORINI

A ilha vulcânica em forma de lua crescente na Grécia, com as famosas casinhas brancas no penhasco com vista para o mar de azul infinito. Saindo do porto os casais podem escolher como subir para o topo da ilha, seja de forma tradicional nas mulas pelas ruelas ou passear de bonde, passando pelos vilarejos, lojinhas e sítios arqueológicos, que deixam a paisagem ainda mais deslumbrante.

Lugar de muita tranquilidade, com um pôr do sol de tirar o fôlego e culinária típica em peixes de sabores mais que especiais, compõem um cenário propício para uma lua de mel romântica dos sonhos de muitos casais! E por ser uma ilha bem pequena, o casal pode completar a viagem visitando Atenas, Mykonos e Salonica. Foto: Divulgação

TAILÂNDIA

Se você procura destino exótico, a Tailândia é o seu lugar perfeito! Ela oferece desde uma grande metrópole, como Bangkok, e natureza e praias paradisíacas, como Phuket, Koh Pha Ngam e Phi Island. E oferece o contato com a espiritualidade no Norte da Tailândia, na cidade de Chiang Mai, que é o lugar perfeito para isso! Foto: Divulgação

ÁFRICA DO SUL + ILHAS MAURÍCIUS

Um destino para casais que buscam experiências únicas e diferentes, como em safáris! Além de oferecer também aventuras urbanas em Cape Town ou Sun City. Mas se o que você quer é relaxar, tem aqui também, nas praias da Ilha Mauritius, com os luxuosos resorts.

ITÁLIA – TOSCANA

Ahh que região romântica é essa!! A Toscana é um destino clássico de lua de mel! Um lugar com lindos campos, muita cultura e gastronomia de muita qualidade.

As cidades consideradas mais românticas são:

Arezzo, uma das mais belas cidades da região por todo seu encanto medieval, com muralhas e preservação de tradições antigas;

Bagno Vignone, um destino termal peculiar e atmosfera intrigante;

Bolgheri, cidade vinícola, indispensável para os amantes de vinho, além de ficar próxima ao mar, o que deixa o local ainda mais incrível;

Florença, com seus cafés e praças charmosas, além de sua linda arquitetura;

Lucignano, uma pequenina vila no topo da colina; Montalcino, com os melhores vinhos tintos da Itália, é um vilarejo medieval que também fica no alto da colina;

Pienza, Patrimônio Mundial da UNESCO com arquitetura é espetacular;

Pisa, você não pode perder o pôr do sol no Lungarno Pisano e Verona, a cidade de Romeu e Julieta, mais romântica impossível!

PARIS

A cidade dos amantes! Não poderia ficar de fora dessa lista! Com sua arquitetura e cafés charmosos, museus para os amantes da história e arte, lindas igrejas, em especial uma pequenina na Rue di Bac, muito conhecida pelos brasileiros pela igreja da Medalha Milagrosa.