Curtindo a Serra Gaúcha no verão

O Rio Grande do Sul apresenta 27 áreas turísticas em todo o seu território. A Serra Gaúcha é um dos destinos mais visitados pelos turistas locais e viajantes de todo país. Muito procurada durante os meses frios, a região apresenta cada vez mais o seu potencial durante as estações mais quentes, como o verão.

A paisagem da Serra está em constante transformação. O destino sempre foi muito procurado durante o veraneio por quem deseja aproveitar o clima ameno das montanhas, desfrutando de suas belezas naturais, como as cascatas e os rios. Os primeiros hotéis da região datam de 1910, e o trem de passageiros chegou a Canela em 1924. Foto: Divulgação

A Região das Hortênsias, destino mais visitado do Estado, tem ótima estrutura para os meses mais quentes: nos municípios locais encontra-se diversas opções em ecoturismo, serviços voltados ao bem-estar do turista e grande diversidade de eventos e atrativos.

O Natal Luz de Gramado tem uma programação que só termina em janeiro, por isso é possível curtir seu encanto com a família por mais tempo. Outra das muitas atrações da região fica a 20 minutos de Gramado. No Parque da Serra, em Caracol, o turista tem contato com a diversidade das espécies vegetais e pode conferir as paisagens de tirar o fôlego e uma vista privilegiada da Cascata do Caracol no passeio de bondinho aéreo. Foto: Divulgação

Quem visita Canela deve reservar espaço no roteiro para visitar o Alpen Park, local para se aventurar e divertir ao ar livre, seja no Trenó ou na Tirolesa. Também é indispensável reservar um dia para aproveitar a natureza e desbravar as belezas do Parque do Caracol através de suas trilhas, cascata e do observatório 360°.

Em São Chico, município de São Francisco de Paula, o contato com a natureza fica por conta do Parque das Oito Cachoeiras, que possui belas quedas d’água e várias atividades, como trilhas autoguiadas, tirolesa, arvorismo, paredão de escalada e um mirante 360°.

Cânions e vales

Na Região Campos de Cima da Serra o ecoturismo e o turismo de aventura são muito procurados pela diversidade em paisagens, fauna e flora. O Turismo Rural ainda oferece hospitalidade aliada a uma culinária típica muito rica e tradicional. Foto: Divulgação

Em Cambará da Serra, conhecida como “Terra dos Cânions” estão localizados os parques nacionais da Serra Geral e o Parque Nacional de Aparados da Serra.

Já a Região da Uva e Vinho, composta por 47 municípios, possui a maior e melhor estruturado destino de enoturismo País. A hospitalidade local vem da imigração italiana, tornando o ambiente ainda mais convidativo, rico em gastronomia, história e arquitetura.

Em Nova Roma do Sul – RS, na Rota Turística Vales da Serra, fica o Eco Parque Cia Aventura. O espaço oferece turismo de aventura e é considerado um dos melhores destinos para a prática no País. Foto: Divulgação

Natal e neve fora de época

Em Gramado é possível aproveitar a programação do Natal Luz, pois, só termina na metade de janeiro. Viajando com os pequenos? A Aldeia do Papai Noel é outra atividade com diversão e magia. A melhor parte é que ela funciona o ano todo! Quer fugir um pouquinho do calor? Prepare o agasalho para esquiar no Snowland, um fantástico parque de neve indoor.

Em meio à natureza

Em Canela garanta uma visita ao Alpen Park. No local você pode dar uma volta de trenó ao ar livre e sentir a adrenalina na Tirolesa. Lembre-se de reservar um dia para conhecer os Bondinhos Aéreos do Parque do Caracol, que abriga cascata, trilhas, observatório, diversão e emoção por todos os lados.

Aventura nas águas

Gosta de esportes radicais? O rafting não pode ficar de fora! Em Três Coroas, no Eco Parque Cia Aventura, os passeios de bote inflável têm percursos até 8 km. A aventura rio abaixo também é recomendada em Nova Roma do Sul, no Rio das Antas.

Entre trilhas e cachoeiras, a Rota das Cascatas de Bom Jesus é de tirar o fôlego. O passeio conta com travessias de rio e o mirante para apreciar os campos de cima da Serra.

Em São Francisco de Paula também há muito contato com a natureza. No Parque das Oito Cachoeiras, além das quedas d’água, você pode percorrer trilhas autoguiadas. Outras atividades do local são o arvorismo, tirolesa, parede de escalada, rapel, o mirante com vista 360° e o camping. No Lago São Bernardo, além de descansar e contemplar a paisagem, é possível pedalar e praticar exercícios ao ar livre.

Vamos de bike?

Quem curte pedalar vai gostar do cicloturismo em Bento Gonçalves. Os passeios são promovidos pela Rede de Hotéis Dall’Onder e aproximam os visitantes da natureza e dos pontos turísticos locais. São 5 roteiros com níveis de dificuldade para iniciantes e os mais experientes.