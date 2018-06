Cruzeiro da Disney oferece passeio em águas mágicas

É longo o dia de trabalho do Mickey. E suas habilidades, múltiplas. Todas as noites, ele dá plantão nos restaurantes para abraçar e tirar fotos com os hóspedes. Também será visto na praia, vestindo bermudão, fazendo as honras da casa. Tudo isso depois de acordar cedo: afinal, é ele mesmo o comandante do Disney Magic, o navio de 877 cabines, para até 2.450 passageiros.

Mas não faltam assistentes estrelados ao onipresente comandante Mickey. Rapunzel, personagem principal do filme Enrolados, acaba de virar dona de restaurante no navio – o Rapunzel’s Royal Table foi inaugurado em março. Heróis do universo Marvel também são figurinhas frequentes pelos deques – o badalado Pantera Negra entre eles. Todos com a mesma missão: entreter os hóspedes. O cruzeiro Disney é para todo mundo que esteja disposto a entrar no clima. Foto: Divulgação

A Disney tem quatro navios – Magic, Dream, Fantasy e Wonder – que fazem cruzeiros pelo Caribe, norte da Europa, fiordes da Noruega, Mar Mediterrâneo, Califórnia, México e Alasca. Como novidade para 2019, o grupo terá partidas de Roma, com visitas a portos na Suécia e Espanha, entre outros.

O encantamento começa no embarque, em Miami. Depois do check-in no porto, que é muito parecido com o dos aeroportos (e também pode ser feito online), uma equipe recebe os passageiros dentro do navio com palmas e animação, inclusive anunciando o sobrenome de cada família, em meio a uma decoração que lembra o glamour de décadas passadas. Cafona? Que nada: engraçado e maravilhoso. Foto: Divulgação

As cabines são diariamente arrumadas no capricho por uma equipe de camareiros solícita e talentosa, capaz de transformar as toalhas limpas deixadas sobre a cama na serpente Kaa, de Mogli, e no martelo de Thor.

Descobrindo todos os espaços

Vá conhecendo todos os espaços do enorme navio. A academia, a piscina exclusiva para adultos, o spa (pago à parte). Os clubes infantis separados por idade: It’s a Small World, de 0 a 2 anos (US$ 9 a hora); Oceaneer Club, onde crianças de 3 a 12 anos podem brincar no quarto de Andy, de Toy Story; Edge, para pré-adolescentes de 11 a 14 anos, focado em games; e o espaço Vibe, que recebe os teens de até 17 anos (monitores avisam: os beijos dos jovens casais são interrompidos). Foto: Divulgação

O navio tem bares exclusivos para maiores de 18 anos, como o O’Gills Pub. E ainda uma opção curiosa de diversão: a Silence Party (festa silenciosa) no Fathom Lounge Disco e Nightclub.

Começa às 23 horas e os baladeiros devem usar fones, nos quais se pode sintonizar três estações, com músicas de estilos distintos. O curioso é perceber que, depois de algum tempo, estão todos cantando alto e forma-se um coral na pista de dança.