Conheça Itabira, a terra de Carlos Drummond de Andrade

Itabira é terra natal do maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade e a história da cidade foi marcada pela Companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora do Brasil. No século XIX, a Vale e outras mineradoras estrangeiras se instalaram na região.

Foto: Anna Castelo Branco / Portal Minas Gerais

Antes disso, no fim do séc. XVIII, foram criadas as famosas irmandades religiosas, que desempenharam um papel significativo para a sociedade local. As festas religiosas que se destacavam era do Divino Espírito Santo e da Nossa Senhora do Rosário (Irmandade Negra).

As manifestações culturais foram favorecidas pela própria competitividade das irmandades que exigiam qualidade musical em suas festas e uma arquitetura religiosa rica. A região é dotada de cachoeiras, parques e paisagem agradável ao turista.

Foto: Portal Minas Gerais / Divulgação

Drummond

Além de se relevar no setor de exploração mineral, Itabira também se destaca por ser terra natal de Carlos Drummond de Andrade, contista, cronista e poeta modernista que se inspirou em sua cidade-natal para algumas de suas obras.