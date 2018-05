Conheça as principais cidades turísticas de Minas Gerais

Além da saborosa gastronomia, o estado de Minas Gerais conta com vários lugares que preservam diversos patrimônios desde a época colonial, sendo parte fundamental para contar a história do

país. Ao passear pelas ruazinhas de pedra e casinhas bem conservadas de algumas cidades históricas, é natural sentirmos transportados no tempo, diretamente para o Brasil-colônia.

As cidades históricas são perfeitas para quem não dispensa roteiros culturais, sem abrir mão de muito charme. Confira cinco delas: Ouro Preto, São João Del Rei, Tiradentes, Diamantina e Mariana.

Notícias ao Minuto Brasil. Foto: Agliberto Lima / Divulgação

1. Ouro Preto

O conjunto arquitetônico da cidade é tão impressionante que foi tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Suas ruas bem conservadas encantam universitários, que se acumulam entre repúblicas estudantis.

A cidade foi palco da Inconfidência Mineira e preserva a história do século 18. As ruas de paralelepípedo são repletas de construções que remetem ao período colonial e encantam os turistas com sua arquitetura barroca. Destaque para a Igreja São Francisco de Assis, esculpida

pelo famoso Aleijadinho. Foto: Divulgação

2. São João Del Rei

A colonização portuguesa fica bem nítida nessa cidade, sobretudo no Centro Histórico – marcado por casas coloniais e a Ponte da Cadeia. Por aqui, o comércio é bem movimentado e valorizado. Igrejas também estão entre os roteiros favoritos dos visitantes, como a de Nossa Senhora das Mercês e São Francisco de Assis. Foto: Divulgação

3. Tiradentes

Antiga Vila de São José do Rio das Mortes, pertencente ao Ciclo do Ouro no Estado, Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. Os detalhes da arquitetura colonial que formam verdadeiros tesouros barrocos são uma atração à parte.

Além de apreciar as belas construções, quem visita Tiradentes não pode deixar de conhecer a praça do Largo das Forras, as fontes do Chafariz de São José, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Matriz de Santo Antônio e o Museu Padre Toledo. Foto: Divulgação

4. Diamantina

Com muitas construções barrocas bem preservadas, a cidade consagrou-se como uma das cidades históricas mais conhecidas e visitadas. Terra natal de Juscelino Kubitschek e repleta de vielas e becos que guardam casarios coloniais, a cidade foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1999 – e também abriga belezas naturais que valem a viagem. Foto: Divulgação

5. Mariana

Vizinha de Ouro Preto, Mariana foi a primeira vila do Estado, a primeira capital e, de quebra, a cidade mais rica do Ciclo do Ouro. Suas belas igrejas atraem os turistas, como as de São Francisco de Assis e a de Nossa Senhora do Carmo. Vale esticar a viagem até a Catedral Basílica da Sé, que abriga um órgão alemão com mais de mil tubos ainda em funcionamento, e a mina da Passagem, cercada por bons restaurantes.