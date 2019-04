Conheça as 10 ruas mais bonitas do Brasil

Que o Brasil é um país tropical e bonito por natureza, todos nós sabemos. Mas, por vezes, no meio da rotina, esquecemos de reparar como algumas ruas presentes no nosso dia a dia são bonitas. Para lembrar-se das belezas do nosso País, confira uma lista das ruas mais bonitas do Brasil e do mundo.

Foto: Divulgação

Rua Carlos Eduardo Leão – Curitiba (PR)

Um lugar tão silencioso, que é possível ouvir o canto dos pássaros todos os dias. Assim é a Rua Carlos Eduardo Leão, localizada no bairro Alto da Glória, em Curitiba, no Paraná. A rua é repleta de árvores do início ao fim e com pouca movimentação de carros, além de residências e edifícios residenciais com arquitetura charmosa.

“O lugar é tranquilo, tem proximidade com o Centro e temos uma boa infraestrutura. Diria que é uma região privilegiada, bem arborizada, como poucas da cidade”, ressalta Rosalvo Finco, morador na Rua Carlos Eduardo Leão. Foto: Divulgação

Rua Bento Gonçalves – Erechim (RS)

A Rua Bento Gonçalves, em Erechim (RS), fica especialmente charmosa no outono: as folhas amarelas e vermelhas criam um ambiente bucólico e charmoso. Ali, a arquitetura das casas deixa de ser protagonista para dar espaço para a natureza brilhar. Foto: Divulgação

Rua das Pedras – Búzios (RJ)

No final do dia, quando a noite cai e a rua fica toda amarelada, a Rua das Pedras, em Búzios, é uma ótima localização para passear e conhecer pessoas. São 600 metros de restaurantes, galerias de arte e bares que atraem locais e turistas. Foto: Divulgação

Rua da Aurora – Recife (PE)

A Rua da Aurora faz parte do imaginário pernambucano: Carlos Pena Filho, Joaquim Cardoso e Manuel Bandeira são alguns dos poetas que já escreveram sobre a rua. Pintores e fotógrafos também se inspiraram nos sobrados coloridos, do Século 19. Situada às margens do Rio Capibaribe, a rua ainda é sede do mais antigo cinema de rua de Recife, o Cine São Luiz, e do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães. Foto: Divulgação

Rua Gonçalo de Carvalho – Porto Alegre (RS)

Com mais de 500 metros de calçadas e 100 árvores enfileiradas, a Rua Gonçalo de Carvalho, que fica no bairro Independência, em Porto Alegre, chegou a ser classificada como a rua mais bonita do mundo. Em 2006, foi reconhecida como patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade.

Segundo os moradores, as árvores, que hoje chegam à altura de um prédio de sete andares, foram plantadas na década de 1930 por funcionários de uma cervejaria do bairro. Foto: Divulgação

Rua Avanhandava – São Paulo (SP)

Localizada no bairro mais italiano da capital de São Paulo, o Bela Vista, a Rua Avanhadava é conhecida por não parecer fazer parte da cidade, pois tem luzes coloridas, um asfalto vermelho, além de ser bem arborizada e tranquila. São restaurantes, bares e pizzarias em 100 metros que se diferenciam do burburinho tradicional dos outros bairros. Foto: Divulgação

Avenida Pedro Basso – Foz do Iguaçu (PR)

Em 1977, dois amigos decidiram plantar Tipuanas em uma rua de Foz do Iguaçu. O resultado foi metros de calçadas arborizadas que, na primavera, deixam a rua com um tapete de flores amarelas. A avenida é tão querida que chegou a ser palco de um casamento. A prefeitura interrompeu o trânsito para que a cerimônia pudesse acontecer entre as árvores. Foto: Divulgação

Avenida Getúlio Vargas – Manaus (AM)

A Avenida Getúlio Vargas, em Manaus (AM), já era bonita e arborizada, mas depois de 2013 ficou ainda mais verde. Um trabalho de manejo e plantio de 53 novas árvores nos passeios laterais fez com que a rua fosse considerada uma das mais charmosas da cidade. Foto: Divulgação

Rua XV de Novembro – Blumenau (SC)

Para se sentir na Alemanha sem sair do Brasil, Blumenau é a cidade ideal. A Rua XV de Novembro, então, é a localização certa. Com calçamento de paralelepípedos e prédios com arquitetura que simula as construções do país europeu, pontos turísticos como a Prefeitura, o Teatro Carlos Gomes e o Museu da Cerveja estão localizados ali. Os principais desfiles da Oktoberfest, festa tradicional da cidade, também passam pela rua.