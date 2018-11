Conheça a Santa Bárbara mineira e toda sua história

Santa Barbara é uma cidade aconchegante e tranquila do interior de Minas Gerais. Dotada de relevante patrimônio arquitetônico, a cidade oferece diversos atrativos culturais, sendo o principal o Santuário do Caraça, onde o turista pode visitar o Centro Histórico composto do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, o prédio do antigo Colégio, o Claustro com a Catacumba e o Relógio do Sol e o Calvário.

Foto: Daniel Raposo / Creative Commons

Outros monumentos de destaque são a Igreja Matriz de Santo Antônio, a Capela da Arquiconfraria do Cordão de São Francisco, o Memorial Affonso Penna, a Casa de Cultura, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, a Casa do Mirante, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Prédio da Cadeia Antiga e a Estação Ferroviária.

Para os visitantes que querem entrar em harmonia com a natureza, o Parque Recanto Verde proporciona momentos de lazer e relaxamento com atividades como caminhadas e pedalinho.

Dicas de Viagem

O Santuário do Caraça também é dotado de atrativos naturais como cachoeiras e trilhas. A pedra do Caraça é um dos pontos mais visitados e que dá nome ao Santuário.

À noite, com sorte, o turista pode apreciar a presença dos lobos-guará que comem nas mãos dos padres da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens.