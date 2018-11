Confira sugestões de destinos para o final do ano

Faltam poucos meses para o Ano Novo e ainda dá tempo de planejar aquela viagem inesquecível! Confira destinos para todos os gostos e estilos e que oferecem o clima perfeito para começar 2019.

Para quem ainda não decidiu o destino perfeito para passar o Réveillon 2019, o Juca na Balada listou as melhores opções de destinos do Brasil, entre as regiões catarinense, carioca e mineira, para quem busca muita diversão aliado com belas paisagens.

RIO DE JANEIRO

A virada de ano carioca é considerada um fenômeno que atrai turistas do mundo todo. É um destino clássico para passar o Ano Novo com muita animação e clima de festa, característicos dos brasileiros. Apesar do Réveillon de Copacabana ser considerado a festa oficial da cidade, todos os bairros do Rio contam com festas populares com direito a fogos de artificio e atrações musicais para todos os gostos.

FLORIANÓPOLIS

Conhecida como Ilha da Magia, Florianópolis é um dos destinos mais procurados por sua beleza natural, diversas opções de praias – desde desertas, supermovimentadas, com dunas, com muito verde e uma vida noturna repleta de muita diversão.

Além disso, o destino conta com uma das mais badaladas praias do Brasil: Jurerê Internacional, que é a indicação perfeita para quem quer passar o Ano Novo em grande estilo. Entretanto, Floripa conta com muitas outras opções de festas e baladas “tops” para todos os gostos e estilos.

PRAIA DO ROSA & FERRUGEM

Além de Florianópolis – destino mais conhecido de Santa Catarina – o litoral catarinense possui outras praias belíssimas com características bem diferentes umas das outras. É o caso da região de Garopaba, conhecida pelas suas águas cristalinas de cor esverdeada, ótimas ondas e uma vida noturna super animada.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Santa Catarina conta também com mais um destino especial no litoral: Balneário Camboriú, que além de ter as festas de Réveillon mais bonitas e agitadas do Brasil, tem também praias lindas, parques e uma vida noturna de dar inveja a grandes metrópoles.

ARRAIAL DO CABO

Arraial do Cabo é um dos destinos mais queridinhos dos últimos tempos por conta de suas praias paradisíacas. Referência em calmaria e natureza, ainda é difícil encontrar prédios altos na região. É uma cidade que capricha no visual através do seu mar límpido e dunas de areia branquinhas.

CAPITÓLIO

Conhecido como o “Mar de Minas”, Capitólio é um dos destinos mais procurados do momento. A justificativa é simples, a região é banhada pelo Largo de Furnas, um dos maiores lagos artificiais do mundo, com 1.440 km². Além disso, o cenário é emoldurado por canyons que chegam a 20 metros de altura, além de grutas e lindas cachoeiras.

Fonte: operadora de turismo Juca Na Balada