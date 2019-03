Cinco destinos para viajar sozinha

Viajar sozinha é um hábito que vem se fortalecendo entre mulheres nos últimos anos. Em 2017, o Ministério do Turismo já havia identificado a tendência no levantamento que apontou que 17,8% das mulheres brasileiras desejavam viajar sozinhas, proporção superior à intenção entre turistas do sexo masculino, com 11,8%.

O Brasil figura como um dos 5 países com maior número de mulheres planejando viajar por conta própria, dados como esses são esperançosos e demonstram o crescente empoderamento feminino nos últimos anos. O comportamento é reforçado nas redes sociais, onde hashtags como #viajarsozinha e #viajandosozinha possuem mais de 85 mil menções. Foto: Freeimages.com

Como uma forma de incentivar esse processo de descoberta e celebrando o dia da mulher, o LarDeFérias, buscador e comparador de preços para aluguel de temporada, fez um levantamento dos 5 melhores destinos de viagem para aquelas que planejam se aventurar sozinhas em 2019.

Os cinco destinos selecionados levaram em conta as opiniões de avaliações e viajantes em redes sociais, estudos e artigos e uma colaboração com agências especializadas como Travel with Rose e Wonderland. O resultado são 5 países classificados de acordo a 6 fatores determinantes: preço médio por acomodação, segurança, hospitalidade, atividades, transporte e custo de vida. Confira. Foto: Adobe Stock

Itália: A boa comida, riqueza cultural e paisagens incríveis são atrativos poderosos, mas conhecer a Itália vai além disso. Além disso, apesar de diferente, a familiaridade entre o português e italiano deixa a comunicação mais aberta e gera a incrível experiência de se sentir em casa, mesmo estando no outro lado do oceano. Foto: Divulgação

Indonésia: Com mais de 17.000 ilhas e 240 milhões de habitantes, a Indonésia é uma jóia escondida no sudeste asiático. A Ásia é frequentemente escolhida como destino para uma primeira grande viagem individual devido aos preços baixos, logística eficiente de turismo e múltiplas oportunidades para conhecer outros viajantes solo.

Peru: O Peru é, sem dúvida, um dos melhores destinos para viagens solo na América do Sul. Como a Indonésia, conta com uma infraestrutura turística excelente, com fácil acesso às visitas guiadas gratuitas e/ou muitos operadores turísticos com os quais organizar passeios. Além de rotas históricas impressionantes e uma rica gastronomia reconhecida internacionalmente. Foto: Divulgação

Islândia: Segurança e aventura são as palavras que definem a Islândia. Segundo o Índice Global da Paz, desde 2008 o destino aparece como o País mais seguro do mundo. A ilha também oferece diversas oportunidades para interessadas em turismo de aventura com rafting, trilhas pela natureza ou por glaciais, pesca e observação de baleias.

Marrocos: Viajar também reflete uma jornada de reflexão sobre si mesma e o mundo, nada mais poderoso do que mergulhar em uma cultura completamente diferente. Pelo fato de ser de maioria mulçumana, é comum a percepção de que o Marrocos seria um destino mais conservador em relação à mobilidade e liberdade para viajantes solo, porém, o constante investimento em turismo torna o país um mais tolerante do que se imagina. Ainda assim, como em qualquer viagem, é importante estar atenta aos costumes locais.