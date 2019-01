Cidade brasileira está entre destinos imperdíveis

Já está em busca de um destino diferente para passar férias? Que tal uma ajudinha do New York Times, que divulgou a sua badalada lista dos melhores lugares para se conhecer em 2019? A grande surpresa do ranking desse ano ficou por conta do fato do jornal americano ter deixado de fora as tradicionais cidades turísticas para priorizar locais menos comerciais, porém, imperdíveis! E uma capital do Brasil foi eleita entre esses destinos incríveis a serem explorados. Ficou curioso? Conheça os destinos imperdíveis em 2019, segundo o NYT.

Hampi – Índia

Foto: Divulgação

Hampi é um Patrimônio da Humanidade, graças aos seus múltiplos templos antigos e ruínas de uma cidade do século 14.

Panamá

Foto: Divulgação

Pérola da América Central, o Panamá conta com resorts incríveis nas ilhas do Pacífico e ainda desfruta de um rico cenário cultural.

Porto Rico

Foto: Divulgação

Faz pouco mais de um ano desde o furacão Maria que arrasou a ilha, mas Porto Rico se recuperou em pouco tempo e de forma impressionante. Hoje em dia, o turismo está crescendo, graças a um aumento na atividade cultural, ajudado também pelo autor e compositor da Broadway Lin-Manuel Miranda. Esse destino ganhou merecidamente o primeiro lugar da lista de lugares para se conhecer em 2019, segundo o New York Times!

Williamsburg, Virgínia – EUA

Foto: Divulgação

Esse lugar não deve ser confundido com o moderno bairro de Nova York. Williamsburg é uma cidade da Virgínia conhecida por sua história e tradições coloniais.

Açores – Portugal

Foto: Divulgação

Há muito mais que desbravar do que apenas o Portugal continental. As ilhas vulcânicas subtropicais dos Açores, distinguidas como Patrimônio da Humanidade e Biosferas da UNESCO, atraem pela diversidade de cenários naturais, que incluem montanhas, praias maravilhosas e até restaurantes conceituados.

Salvador – Brasil

Foto: Divulgação

A capital da Bahia ficou em 14º lugar na lista dos destinos para se conhecer em 2019, segundo o New York Times. O jornal americano reconheceu o esforço da cidade na preservação do seu Centro Histórico, eleito Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, elogiando também suas fachadas coloniais coloridas, ruas de paralelepípedos e praias. ‘Os visitantes também podem conhecer a história de Salvador exibida na nova Casa do Carnaval e, abrindo em 2020, o Museu da Música’.

Munique – Alemanha

Foto: Divulgação

Munique é simplesmente imbatível quando se trata de destinos alemães. Cultura rica, uma economia vitoriosa e uma cena gastronômica apetitosa são alguns dos seus atrativos.

Las Vegas, Nevada – EUA

Foto: Divulgação

Não há como ficar entendiado em Las Vegas. A cidade que nunca dorme oferece várias opções de lazer e culturais e se tornou um dos maiores polos do entretenimento da América.

Zadar – Croácia

Foto: Divulgação

Sendo a mais antiga cidade habitada da Croácia, Zadar é uma fuga única da confusão das grandes capitais europeias. Aqui, você pode explorar igrejas antigas e até tocar em um órgão subaquático!

Cavernas de Gelo de Ontário, Canadá

Localizada perto do Lago Superior, as Cavernas de Gelo de Ontário são uma atração em constante mudança com belezas tão impressionantes que só vendo para acreditar!

Da Nang, Vietnã

Da Nang tem uma reputação dinâmica, com resorts à beira-mar, vilas nas colinas e piscinas futuristas. Curioso, né?

Aberdeen, Escócia

A terceira maior cidade da Escócia é um tesouro para ser desbravado.

Golfo Paradiso, Itália

Esta pequena faixa de terra está na Riviera di Levante e possui amplos jardins e vilas charmosas.

Costalegre, México

Costalegre é um destino composto por mais de 40 praias, todas incríveis o suficiente para marcarem presença nos melhores guias de viagens.

Eilat, Israel

Aclamada como a cidade resort definitiva de Israel, Eilat é amada pelo Recife dos Golfinhos (Dolphin Reef) e pelo parque de deserto Timna Valley.

Ilhas Malvinas

Foto: Divulgação

Situadas na costa da Argentina, as Ilhas Malvinas são um arquipélago de natureza inspiradora e com uma adorável população de pinguins.

Ilhas Setouchi – Japão

Foto: Divulgação

A região de Setouchi é uma das mais antigas do Japão, com ilhas fascinantes e cidades costeiras cativantes.

Puglia – Itália

Foto: Divulgação

Também conhecida como Apulia, esta região italiana possui uma cultura do vinho que remonta mais de mil anos anos, bem como um belo litoral que atrai multidões de jovens.

Huntsville, Alabama – EUA

Foto: Divulgação

Também conhecida como Rocket City, esta cidade do Alabama tem uma cena cultural vibrante, com apresentações de vanguarda e um centro dinâmico

Calgary – Canadá

A cidade canadense tornou-se um destino da arquitetura e do design graças à nova Biblioteca Central (Central Library), uma adição bem-vinda à fascinante infraestrutura de Calgary.

Santa Bárbara, Califórnia – EUA

Essa charmosa cidade americana vem se tornado cada vez mais badalada. Motivos? Há uma cena culinária criativa, resorts luxuosos e uma agitada vida noturna.

Aalborg – Dinamarca

A dinâmica cidade dinamarquesa não fica à sombra da capital Copenhague. Os museus únicos são apenas uma das muitas razões para se visitar esse lugar encantador.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil_LIFESTYLE LISTA