Cenários que dão vida a Games Of Thrones

O que cidades europeias como Sevilha, Córdoba (Espanha), Belfast (Irlanda do Norte), Dubrovnik (Croácia), Mdina (Malta) e Reykjavik (Islândia) podem ter em comum? Uma dica: espadas, mistério, famílias que se odeiam e mortes, muitas mortes. A essa altura o leitor deve se perguntar se estamos falando de história.

Não deixa de ser, mas na ficção: todas elas são ou já foram palco de cenas de uma das séries de televisão mais bem sucedidas dos últimos tempos: Game of Thrones E todas recebem, com entusiasmo, turistas de diversas partes do mundo interessados em se aprofundar nos bastidores dessa saga que só deve continuar nas telas a partir de 2019, em sua última temporada.

Enquanto espera pela estreia, que tal percorrer algumas dessas locações mundo afora? Visitamos e exploramos, ao longo de dez dias, três dessas locações: as espanholas Sevilha e Córdoba – que serviram de pano de fundo para as filmagens de Dorne e Highgarden (onde está a fortaleza dos Tyrell) – e Belfast, a capital da Irlanda do Norte que, por anos, deu vida aos ventos congelantes de Winterfell em seus arredores e também é sede dos principais estúdios da série.

De bônus, visitamos uma exposição itinerante em Barcelona de peças usadas no show, como capacetes, armas e armaduras. Até setembro, a exposição pode ser visitada em Paris.

No meio dessa busca pelo imaginário cinematográfico, foi impossível não se apaixonar também pela riqueza cultural e natural desses lugares, que, além do turismo “geek”, oferecem centenas de oportunidades de passeios em montanhas, prédios históricos, fortalezas e de conhecer muita gente interessante e disposta a compartilhar

histórias.

AGENTES DE TURISMO

Falando em gente, todos os roteiros percorridos foram auxiliados por agentes de turismo que também já atuaram como extras na série. Então prepare-se não só para tirar muitas fotos e se lembrar do que assistiu na tela, mas de preparar quantas perguntas vierem à cabeça sobre os bastidores.

Eles não quiseram passar o WhatsApp de Emilia Clarke (que interpreta a rainha Daenerys Targaryen) ou o Facebook de Peter Dinklage (na série, Tyrion Lannister). Mas ficamos sabendo de cada piada ruim que eles contaram e de quantas vezes algumas cenas – que assistidas do sofá parecem bastante simples – precisaram ser regravadas por culpa delas.

DICAS

1- Planejamento

Reserve ao menos quatro dias para Belfast. Dois para curtir a cidade e dois exclusivamente para os tours de Game of Thrones

2- Comer e beber

A Whites Tavern (whitesbelfast.com) se diz o bar mais antigo de Belfast. Aberto no século 17, é conhecido por sua comida caseira e música ao vivo. Outro point histórico é o Kelly’s Cellar (kellyscellars.com), um pub cuja história começa em 1720. Recomendamos também o Bull & Ram Belfast (bullandrambelfast com), com ótimas opções de carnes e vinhos.

3 – Belfast – Espanha

Há voos diretos entre Belfast e Málaga, na Andaluzia, com a Aer Lingus e a Easy Jet, duas low costs. Os preços começam em R$ 544, segundo pesquisa para setembro no site Skyscanner (skyscanner.com.br). O voo leva cerca de 3h. De Málaga a Sevilha, são cerca de 2h de trem; a partir de 24,10 euros (R$ 105) na Renfe (renfe.com).

App indica locais de gravações na Irlanda do Norte

São tantas as locações de Game of Thrones na Irlanda do Norte que o órgão de turismo local criou um aplicativo para turistas interessados nos cenários da série no País. O Game of Thrones Northern Ireland Filming Locations (grátis, para Android e iOS) traz os mapas dos dois principais continentes do seriado (Westeros e Essos) e indica no mapa da Irlanda do Norte onde foram gravadas determinadas cenas.

Bem organizado e com design inspirado nos símbolos da série, o app apresenta as cenas separadas por episódio e temporada e disponibiliza fotos de cada episódio gravada no país, inclusive imagens de bastidores.

Há também a possibilidade de fazer a consulta inversa: entrar no mapa da Irlanda do Norte, buscar onde houve filmagens e, de quebra, conhecer a história de cada ponto turístico.

OUTROS CENÁRIOS

Dubrovnik, Croácia

Depois da série, o turismo na cidade explodiu – e a prefeitura passou a controlar o número de visitantes para não colocar em risco a Cidade Antiga, patrimônio da Unesco e palco de diversas cenas emblemáticas em King’s Landing.

Uma delas é a Caminhada da Vergonha da rainha Cersei na 5ª temporada – que na vida real, é forrada de restaurantes charmosos (vai ser fácil reconhecer a escadaria). A muralha que guarda a cidade é outro ponto-chave: a fortificação construída a partir do século 8º aparece em vários momentos e é passeio obrigatório até para quem não é fã da série.

Malta

Infelizmente, a Janela Azul, palco do casamento de Daenerys e Drogo, na Ilha de Gozo, desabou e não existe mais. Mas há outras locações da 1ª temporada em Malta. Basta caminhar entre as construções de pedra em Mdina para se sentir em King's Landing. Na capital Valetta, o Forte Ricasoli, do século 17, virou, na série, a Fortaleza Vermelha.

Islândia

Há diversos tours pelas locações no país – a Islândia serviu de cenário em diversas temporadas, incluindo a última. No norte da ilha, a maior parte está nas proximidades do Lago Myvatn – Jon Snow e Ygritte ficam juntos na caverna Grjótagjá, de águas termais. No sul, Arya e o Cão de Caça percorreram o Parque Nacional de Thingvellir na 2ª temporada.