Caverna do Diabo: uma riqueza paulista

O nome “Caverna do diabo” nos assusta logo de cara: Por que diabo? É um lugar tenebroso? Acontecia alguma coisa por lá? Inclusive já ouvi gente dizendo: se fosse “caverna de Deus” eu iria.

A verdade é que a história de seu nome é bem menos interessante do que as várias histórias que podemos imaginar. Os quilombolas da região levavam suas colheitas até a entrada da caverna, para guardá-las e preservá-las, já que é um local bem fresco. Porém, várias vezes, ao voltar, estava tudo remexido pelos animais da floresta. Foto: Divulgação

As águas que passam por dentro da caverna produzem barulhos muito diferentes, muitas vezes parecidos com vozes humanas, como um burburinho. Assim, os moradores da região atribuíram o “vandalismo” com suas colheitas não aos animais, mas ao “diabo”, que moraria dentro da caverna.

Por conta desta lenda, a caverna ainda possui este nome, além de um “oficial”: Gruta da Tapagem. Mas estórias à parte, esta caverna é, nada mais, nada menos, que a maior do Estado de São Paulo. O Brasil possui mais de 7000 cavernas catalogadas e que podem ser visitadas, sendo cerca de 700 delas no estado de São Paulo.

A famosa Caverna do diabo fica na cidade de Eldorado, bem perto da divisa com o Paraná, e é cuidada pelo PETAR (Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira), que comporta mais de 350 cavernas, além de cachoeiras, trilhas, comunidades tradicionais e quilombolas, sítios arqueológicos e paleontológicos. Foto: Divulgação

Uma caverna se forma quando água ácida penetra no solo, entra em contato com rochas calcárias e as dissolve, formando “ocos” no relevo.

Quando as visitamos, percebemos que o teto e o chão parecem querer se tocar, formando, em alguns pontos, colunas: são as estalactites, formações do teto que descem pelos sedimentos e umidade, e as estalagmites, formações do chão desenvolvidas pelos pingos de água e sedimentos que caem das estalactites.

CAVERNA DO DIABO

A caverna do diabo tem cerca de 8000km de extensão, sendo apenas 10% (800m) abertos à visitação da população em geral, mas absolutamente acessível, com corrimãos, escadas e iluminação.

Para quem decide ir ao lugar e ver e ouvir com os sentidos da alma, é uma experiência de imersão e reintegração com uma energia arquetípica. Mas, mesmo quem está ligado mais nos sentidos objetivos consegue perceber a mudança energética que ocorre ali.

A grandeza e, ao mesmo tempo, sutileza, encanta a cada passo, a cada virada de cabeça que nos apresenta um ângulo de tirar o fôlego. São caminhos e salões que se formaram há milhares de anos. Carla Cocenza_ arterraturismo.com.br

Cachoeira do Araçá

Saindo da Caverna, há um ponto de bifurcação onde pode-se escolher ir para o início do complexo, onde tem o restaurante e estacionamento ou seguir uma pequena trilha até a Cachoeira do Araçá. O percurso é de 15 minutos caminhando lentamente, curtindo o ar puro e observando as diversas formas das folhas.

A Cachoeira cai formando diversos poços, sendo possível entrar em suas águas geladas refrescantes.

A região onde fica o PETAR é a de maior preservação da Mata Atlântica e eles fazem um excelente – e hercúleo – trabalho cuidando deste espaço tão especial e importante. Carla Cocenza_arterraturismo.com.br