BH tem o maior São João do Sudeste

A grandiosidade do Arraial de Belo Horizonte, um dos maiores do país fora da Região Nordeste, confirma que o São João é mesmo uma tradição em todo o Brasil. A festa, em sua 40ª edição, já começou e vai até 1º de julho. Mas o ponto alto se dá a partir desta sexta (22), na Praça da Estação, com o início do concurso de quadrilhas, que reúne 37 grupos mineiros, e os shows com artistas do cenário nacional.

Foto: Roberto Castro / MTur

Além dos eventos na Praça da Estação, coração dos festejos, o Arraial de Belo Horizonte 2018 conta uma Programação Associada com mais de 200 atividades. As quadrilhas são um grande espetáculo. Concorrem a prêmios a partir de critérios de julgamento como criatividade, alinhamento e empolgação do conjunto; coreografia; caracterização de acordo com as tradições mineiras, além de outros. É um verdadeiro espetáculo de sons e cores.

A culinária de Minas Gerais, tradição da gastronomia brasileira, também é destaque no arraial de BH. São diversas festas e quermesses, circuitos culinários, concursos gastronômicos, oficinas e presença de grandes chefs de cozinha mineiros. No “Circuito Gastronômico Arraial de Belo Horizonte”, parceria da Belotur com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), por exemplo, 23 estabelecimentos da cidade disponibilizam no cardápio uma opção junina: milho, mandioca, linguiça, carne seca, amendoim, são alguns dos ingredientes presentes na composição dos pratos.

Segundo a Belotur, em 2017, 185 mil pessoas curtiram o Arraial de Belo Horizonte durante um mês de programação. A movimentação econômica dos fins de semana de evento na Praça da Estação, de 30 de junho a 2 de julho e 8 e 9 de julho, chegou a R$ 1,68 milhão. No ano passado, ainda, a capital mineira foi uma das cidades selecionadas da chamada pública do Ministério do Turismo, que contemplou cinco festejos juninos com ações de promoção e apoio à comercialização. As outras foram Bragança (PA), Campina Grande (PB), Corumbá (MS) e São Luís (MA).