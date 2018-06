Beto Carrero World: Pequenas grandes emoções

Beto Carrero World. O maior parque temático da América Latina fica na cidade litorânea de Penha, em Santa Catarina. É lembrado pela atmosfera cowboy que cercava seu idealizador, o empresário João Batista Sérgio Murad, aquele que montava a cavalo, girava o laço e fazia brincadeiras com Os Trapalhões nos longínquos anos 80. Mas, desde que morreu o criador, em 2008, o parque vem investindo em atrações mais pop, mais atentas aos tempos.

Desde 2014, personagens da franquia de filmes Madagascar têm no parque uma área inteira com cenografia, brinquedo e show. Graças ao contrato com o estúdio Dreamworks, Shrek, Fiona e o Gato de Botas também aparecem para encontros e fotos com visitantes. E há novidade programada para as próximas férias: em 12 de julho estreia a atração dos carrinhos Hot Wheels, um espetáculo radical de velocidade. Virá acompanhada de loja exclusiva da marca e de um restaurante temático. Foto: Divulgação

Inaugurado em dezembro de 1991, o parque vê a frequência crescer continuamente desde 2006 – em 11 anos, o número de visitantes passou do patamar dos 500 mil a 600 mil por ano para o de 2 milhões, em 2017. Ou seja, o Beto Carrero World não cresce como consequência do dólar alto, que encareceu a viagem dos brasileiros a Orlando. Pelo menos, este não parece ser o principal motivo.

Embora importante como símbolo, a área focada no personagem Beto Carrero, com cenografia de Velho Oeste, parece cansada e um tanto deslocada. É nas atrações e conceitos mais novos que o parque mostra por qual motivo é um atrativo turístico de peso não apenas no Brasil, mas no continente. Foto: Divulgação

O tamanho do desafio

Descer na montanha-russa Star, com seus 23 metros de altura, traz uma sensação aguda de queda livre, que dá vontade de gritar, rir e chorar ao mesmo tempo. Logo na entrada, crianças devem passar pela tenda de medição. Com 1,25 metro, ainda não se tem altura suficiente para andar nela.

Por segurança, exige-se na torre Big Tower – e na montanha-russa FireWhip – uma altura mínima de 1,30 metro. Mas a frustração dura pouco: com mais de 100 atrações repletos de descobertas para os “pequenos”. Das radicais às mais simples, como o carrinho de bate-bate.

ANTES DE IR

– Aéreo: Latam (R$ 253; latam.com/pt_br), Gol (R$ 271; voegol com.br), Avianca (R$ 332; avianca.com.br) e Azul (R$ 389; voeazul.com.br) têm voos diretos SP-Navegantes-SP.

– De Navegantes a Balneário: são 33 km e não há transporte público. De Uber, sai R$ 45 a R$ 55. O táxi oficial do aeroporto (tel.: 47-3319-5103) é tabelado: R$ 137 por trecho (crédito e débito) e R$ 125 (dinheiro).

– Atenção ao regime de funcionamento do parque, que só abre a semana toda na alta temporada, de outubro ao carnaval, na semana da Páscoa e em julho. Nos outros meses, só de quinta a domingo.

– Pago à parte, o Fastpass fura a fila nas oito atrações mais concorridas – inclusive FireWhip, Big Tower e Star. Custa R$ 90 por pessoa, com 16 acessos. Na alta temporada, o passe de 3 dias (R$ 365, adulto, e R$ 355, criança) pode valer mais a pena.