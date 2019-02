Bahia e Goiás estão entre destinos mais procurados

Os estados da Bahia e do Goiás estão entre as rotas domésticas com maior número de buscas registradas pela plataforma de pesquisa de viagens Skyscanner. O levantamento analisou os dados de procura e reservas feitas nos últimos dois anos pelos usuários do buscador digital para mapear tendências de mercado. O estudo apontou ainda que as principais motivações de viagem estão voltadas para destinos com três características marcantes em 2019: história, praias e belezas naturais.

De acordo com o crescimento das buscas, viagens para destinos como Salvador, Porto Seguro e Valença devem aumentar em 2019. A capital da Bahia, por exemplo, teve 2,3 vezes mais buscas que os demais destinos. No mesmo período, a procura por Porto Seguro cresceu 2,5 vezes e Valença, que é um dos locais de partida para a paradisíaca Morro de São Paulo, teve 5,4 vezes mais pesquisas. Por razões estratégicas, o site não divulgou percentuais de crescimento. Foto: Pablo Regino / MTur

Já a busca pelo bem-estar e belezas naturais é o que move os brasileiros a conhecerem destinos do estado de Goiás. Caldas Novas, com 2,1 vezes mais buscas do que a média do crescimento de mercado, está entre as tendências de viagem para 2019. A seguir, aparecem a histórica Cidade de Goiás, patrimônio histórico da Unesco, e a Chapada dos Veadeiros, patrimônio natural da humanidade.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o comportamento digital do viajante é um termômetro de vendas e deve ganhar atenção dos destinos. “Cidades que estiverem digitalmente preparadas para direcionar essa demanda para recursos de promoção dos seus atrativos online, estarão prontas para crescer na economia turística”, avalia.

OS DESTINOS

São muitas as opções para quem vai conhecer o “Estado do axé”. As atrações da capital, Salvador, começam por um passeio no Pelourinho, seguido por uma visita ao Elevador Lacerda, compras no Mercado Modelo, passando pela beleza de praias como Itapuã e Flamengo e das ilhas da Baía de Todos os Santos, além das delícias da gastronomia local, como o acarajé. Além disso, já é pré-carnaval na Bahia – o calendário de festas reúne mais de 200 blocos e trios elétricos. Foto: Márcio Filho / MTur

Porto Seguro, por sua vez, tem nas praias a sua principal atração. Arraial D´Ajuda é, de dia, um espetáculo natural com barracas de praia para relaxar e se divertir, e, à noite, “ferve” na “Passarela do Álcool”. A história é outro marco, já que a cidade foi ponto de chegada dos portugueses no ano de 1500 e hoje é tombada como patrimônio histórico. A Rota do Descobrimento leva os visitantes a conhecer desde uma réplica da Nau, que desembarcou no Brasil em 1500, até as mais antigas construções da cidade.

No Goiás, as nascentes termais do Rio Quente foram descobertas no século 18 e passaram a ser usadas em tratamentos de saúde, qualidade de vida e relaxamento, aproveitando todo o potencial da estância hidrotermal. Com o tempo, as fontes terapêuticas se tornaram também diversão. Caldas Novas tem águas que brotam naturalmente em temperaturas de mais de 35ºC.