As ruas que o mundo tem para oferecer

Quer conhecer ruas de uma beleza ímpar, lugares que poderiam muito bem ser usadas como cenários de filme devido ao seu charme e beleza? Então mergulhe na lista das ruas mais charmosas do mundo. Cada um desses lugares tem a sua própria história e combina perfeitamente com a cultura do País em que estão localizadas.

Fonte: https://www.copasturprime.com.br Foto: Divulgação

Chefchaouen – Marrocos

Chefchaouen é uma cidade maravilhosa e única no Marrocos. Esse é um lugar onde não existe apenas uma rua mais charmosa, mas a cidade inteira é digna de admiração. Todas as casas daqui são pintadas de azul turquesa, o que faz com que cada esquina apresente um cenário lindíssimo e harmonioso. Você vai se sentir andando em um sonho! Foto: Divulgação

São Francisco – Estados Unidos

Nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de São Francisco, encontra-se a famosa Lombard Street. Cenário para várias filmes, essa rua é conhecida pela ladeira íngreme em ziguezague. O formato incomum da rua foi idealizado em 1922 pelo proprietário Carl Henry, com a finalidade de eliminar os 27 degraus que desciam a colina e de possibilitar o tráfego de automóveis. Foto: Divulgação

Lijang – China

Andar pela Cidade Antiga de Lijang é como entrar numa máquina do tempo e voltar ao passado, mais especificamente ao século 13. Considerada Patrimônio Mundial da UNESCO, as ruas de Lijang possuem mais de 300 pontes, ao longo dos canais cuja água é usada em todas as casas, e fica situada nos pés da Montanha do Dragão de Jade, na China. Foto: Divulgação

Alsácia – França

A região da Alsácia, na França, é cheia de vilas medievais com lindas construções de influência alemã. Algumas de suas vilas já foram consideradas umas das mais belas do País! As casinhas de madeira colorida decoradas com arranjos florais e fontes d’água são de encher os olhos! Foto: Divulgação

Via Margutta – Itália

Via Margutta é uma pequena rua localizada em Roma. Ela é bem conhecida por seus laços com o mundo da arte e dos artistas. Podemos considerar a Via Margutta um museu de artes ao ar livre. Aqui viveram, entre outras celebridades, Federico Fellini e sua esposa, Giulietta Masina. Foto: Divulgação

Lesbos – Grécia

Na Grécia, na ilha de Lesbos, especificamente em Molyvos, a rua principal é feita de pedra e está coberta de Glicínias que florescem praticamente o ano todo.