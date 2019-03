As paisagens mais incríveis do mundo

Trolltunga na Noruega

A Noruega é rodeada por uma natureza incrível, isso é inegável. Na região dos fiordes, os visitantes podem entrar em contato direto com essa energia que vibra pelo País. O caminho por algumas das trilhas pode ser longo, mas as vistas deslumbrantes fazem valer a pena.

O ponto conhecido como Trolltunga é um exemplo. O local leva este nome por causa da comprida formação rochosa (Trolltunga quer dizer “língua do troll”), que permite que os mais aventureiros se sintam imersos na paisagem.

Para chegar até lá é preciso encarar uma trilha de 22km no total. O ideal é sair cedinho pela manhã e prestar atenção no clima.

Anse Source d´Argent em Seychelles

As praias das Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, estão entre as mais bonitas do mundo. Anse Source d´Argent, na ilha de La Digue, é uma das mais famosas do País, por ser dona de uma paisagem inconfundível. As águas cristalinas e areia branca são rodeadas por enormes pedras graníticas e o verde vibrante das florestas.

O passeio até a praia é obrigatório em qualquer roteiro de viagem para as Ilhas Seychelles. Para chegar lá, é preciso pagar uma pequena taxa de entrada para o L´Union State, um patrimônio nacional onde há plantações de baunilha e muitas tartarugas gigantes.

Wadi Rum na Jordânia

Também conhecido como Vale da Lua, o Wadi Rum é um deserto na Jordânia com formações rochosas impressionantes, que foram esculpidas pelo vento e condições meteorológicas. As rochas chegam a uma altura de 1.750 metros e são um convite para os montanhistas explorarem o local.

É possível também fazer tours guiados de 4X4 ou de camelo, para conhecer os principais pontos do Wadi Rum, passeios de balão e também se hospedar em uma tenda beduína e experimentar comidas típicas da Jordânia.

Rochedo de Mônaco

Mônaco é um País bem cosmopolita, mas nem por isso deixa a desejar em suas paisagens. Um dos bairros do País é seu imponente rochedo, onde estão localizadas algumas das principais atrações turísticas, como o Palácio do Príncipe, a catedral e o Museu Oceanográfico.

A vista para o rochedo impressiona e rende belas fotos. Passear pelas vielas simpáticas do bairro também é um ótimo passeio

Glaciar Dachstein, na Áustria

Quem tem medo de altura jamais poderá conhecer as “escadas para o nada” (Stairway of Nothingness em inglês) que estão localizadas na Áustria. O “complexo” é formado por três partes que são interligadas entre si.

O ponto alto da visita é a plataforma de observação, porém antes de chegar nela é necessário passar por uma ponte suspensa e pela escada que liga a ponte até a plataforma. Localizada na montanha Hoher Dachstein que é segunda mais alta dos Alpes Austríacos, as “escadas para o nada” foram inauguradas em julho de 2013 e causam calafrios até nos mais corajosos.

Os 12 apóstolos na Austrália

Um dos pontos turísticos mais famosos da Austrália, os 12 Apóstolos são realmente impressionantes. Se o caminho até o local é longo, mesmo partindo de Melbourne (a cidade maior mais próxima fica a 227 km de distância no caminho mais curto), não só o impacto de ver essa verdadeira obra de arte da natureza vale a jornada, como o caminho – Great Ocean Road – também revela outros cenários belíssimos.

Embora seja um caminho um pouco mais longo não deve deixar de ser a opção para chegar até lá. O acesso ao parque onde estão os mirantes para ver os 12 apóstolos da Austrália é gratuito, mas quem quiser poderá também fazer um voo de helicóptero por cima das impressionantes formações rochosas. Os 12 apóstolos pertencem ao Parque Nacional de Port Campbell.

