As belezas naturais da Antártica

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, é possível visitar a Antártica e conhecer as incríveis belezas naturais.

Com apenas 1.000 habitantes, a viagem para esse destino gelado pode ser uma grande aventura ao continente que mais venta e faz frio do mundo.

A Península da Antártida possui as melhores condições para turismo e através dela é possível navegar por canais estreitos, avistar icebergs, observar animais (principalmente os simpáticos pinguins que adoram se exibir com seus filhotes) e protagonizar uma rotina diária de atividades como passeios de caiaque, trekking no gelo e camping a céu aberto.

Uma viagem para ficar marcada na memória!

