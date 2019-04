Aquário de Ubatuba renova academia ao ar livre

No dia 19 de fevereiro de 2019, o Aquário de Ubatuba começou a reforma da academia ao ar livre na Praça da Baleia. Agora a praça conta com novos equipamentos de ginástica com tratamento anti ferrugem, que foram galvanizados a fogo, sendo ideal para locais prejudicados pela ação da maresia. O investimento do Aquário foi de R$ 10.143,00.

Dando sequência à pioneira iniciativa de parceria com o prefeito Délcio José Sato, no início da sua gestão, que permitiu a adoção da Praça da Baleia pelo Aquário de Ubatuba, a instituição desde então trabalha com excelência para que a mesma se mantenha limpa, agradável e que seja um bom local para que moradores e turistas frequentem. Foto: Aquário de Ubatuba / Divulgação

O aquário não recebe nenhum inventivo e nem dedução de impostos por isso, fazendo tudo com recursos próprios.

A Praça da Baleia é uma área turística importante para todos e o município está com dificuldade em cuidar das áreas verdes (praças e jardins) da cidade. Por isso, o oceanógrafo e diretor do Aquário de Ubatuba, Hugo Gallo, acredita que outros empresários poderiam aderir ao projeto também.

“É importante uma união em prol da cidade, da preservação das praças, diminuindo assim o vandalismo e fazer com que Ubatuba, que é muito bonita por natureza, seja também bela em seus espaços públicos”, reforça Gallo.

Para o aposentado Alencar Alves Toledo, 72 anos, ficar sem o exercício na academia estava o deixando triste. “Eu estava sentido de não vir mais aqui, porque a gente faz amizade, faz uma atividade física e isso é muito bom. Mas graças ao Hugo agora não vou mais passar reto da praça e vou chamar todos meus amigos de volta”, comentou.

As informações são da assessoria de comunicação do Aquário de Ubatuba.