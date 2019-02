Advogado dá dicas em cartilha para quem vai viajar

O advogado especializado em direito do consumidor Sérgio Tannuri elaborou uma cartilha digital com dicas para quem quer viajar. “O valor investido nas férias é alto e é preciso atender três ‘p’: planejamento, pesquisa e preço”, afirmou Tannuri. O especialista listou na cartilha os cinco principais direitos para quem vai viajar.

A primeira dica é que o valor da passagem aérea pode variar conforme o canal de comercialização utilizado (loja física, Internet, agência de viagem ou balcão de aeroporto). Utilizar sites de comparação de preços é uma boa ferramenta para economizar.

Quem tem malas furtadas ou extraviadas poderá pedir indenização pelos danos morais que sofreu, com a reparação limitada ao valor estipulado em convenções internacionais sobre o transporte aéreo ou fixada em juízo para compensação. Em 2017, 22,7 milhões de malas foram extraviadas no Brasil, com prejuízo de R$ 8,5 bilhões.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as agências e operadoras de turismo são obrigadas a informar de maneira clara, ostensiva e adequada todos os detalhes da viagem. Guardar anúncios e contrato com tudo a respeito do produto vendido ou do serviço prestado é a dica do especialista.

O cancelamento programado de um voo e seus motivos devem ser informados expressamente ao passageiro com no mínimo 72 horas de antecedência. Caso contrário é possível pedir indenização por danos morais.

Como atrasos de voo são frequentes e decorrentes de vários motivos, é obrigação das companhias aéreas fornecer aos passageiros: comunicação gratuita (Internet, wi-fi, telefonemas e fax) para atraso de mais de uma hora; alimentação adequada (almoço, jantar, lanche e bebidas) para atraso de mais de duas horas; e acomodação ou hospedagem, assim como o transporte do aeroporto ao local de acomodação ou do hotel, para atraso superior a quatro horas.

A cartilha completa pode ser conferida no link https://bit.ly/2TBd4fR.