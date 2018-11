A Londres do famoso ursinho Pooh

Na emocionante aventura live action “Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível”, da Disney, o personagem de Ewan McGregor interpreta o adulto Christopher Robin, que sente o peso da vida adulta e está cada vez mais distante do garoto aventureiro e imaginativo que era quando criança, rodeado de amigos de infância de pelúcia como o ursinho Pooh, e o resto da turma incluindo Leitão, Bisonho e Tigrão.

O longa se passa na Inglaterra pós-Segunda Guerra, e alguns dos cenários do filme podem sem vistos em passeios por Londres. Foto: Divulgação

Durante as filmagens, foram usadas basicamente dezessete locações no Reino Unido, muitas das quais eram ruas de Londres e vias principais do Reino Unido, inclusive: o cruzamento da Great Smith Street com a Great College Street, as vielas de Inner e Middle Temple, a Lambeth Bridge e o Viaduto Hownsgill do Condado de Durham.

Localizados no exuberante Condado de Sussex, cerca de 48 km ao sul de Londres, os bosques ainda são visitados todos os anos por milhares de turistas que anseiam percorrer as áreas que aparecem nas histórias do “Ursinho Pooh”.

Diversas cenas do filme que se passam no “Bosque dos cem acres” foram filmadas na Floresta de Ashdown. Já outras tiveram como cenário o Windsor Great Park, local que abriga o Castelo de Windsor, uma das residências oficiais da Rainha Elizabeth e onde ela passa a maior parte do tempo. Foto: Divulgação

Abadia de Westminster

Templo mais antigo de Londres que abrigou inúmeros acontecimentos históricos antigos e atuais, como o funeral da princesa Diana e o casamento do príncipe William e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Ponte Lambeth

Outra locação foi a ponte Lambeth, que cruza o rio Tâmisa, ligando o Palácio de Lambeth com o Palácio de Westminster, que também serviu de cenário para cenas da película. Foto: Divulgação

Floresta de Ashdown

O “Bosque dos cem acres” dos livros que inspiraram o filme, um lugar encantador onde moram os animais amigos de Christopher Robin e onde as histórias se desenrolam, é baseado na Floresta de Ashdown e, mais especificamente, em uma área da floresta conhecida como o “Bosque dos quinhentos acres”.

Windsor Great Park

Parque nos arredores do Castelo de Windsor – residência oficial da Rainha Elizabeth, também deu o ar de sua graça no filme