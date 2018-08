A encantadora maria-fumaça de Guararema

A história da cidade de Guararema se confunde com a história do transporte ferroviário. A “Velha Senhora”, como é conhecida, já foi personagem de outras histórias ocorridas no município. A locomotiva pertencia a Estrada de Ferro Central do Brasil e fazia o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, contribuindo muito para o desenvolvimento de Guararema. Agora, a “Velha Senhora” volta aos trilhos com a proposta de preservação ferroviária, resgate histórico e cultural, além de fomento ao turismo cultural.

Quem chegar mais cedo à cidade pode aproveitar outras atrações antes da saída da maria-fumaça, às 14h30. No Parque da Ilha Grande, cercado pelo Rio Paraíba do Sul, é possível comprar comida para alimentar os peixes, que se aglomeram embaixo da ponte esperando pelos mimos. Logo ao lado, fica o Recanto do Américo, parque conhecido também como Pau D’Alho por causa da árvore centenária que dá nome a cidade e exala um forte odor de alho. Foto: Divulgação

Quem gosta de se prevenir deve reservar os ingressos para o passeio de trem pela internet (tremdeguararema.com.br; R$ 60), pois a procura é muito grande. Tudo é muito organizado: os bilhetes vêm com o número do assento marcado e, antes de entrar nos vagões (fabricados na Inglaterra entre 1896 e 1937), não há quem resista em tirar uma foto ao lado da locomotiva a vapor, de 1927.

PERCURSO

Entrar no trem é como voltar ao passado. Cada vagão conta com uma atendente, que dá instruções de segurança (evite colocar a cabeça para fora por causa de eventuais galhos) e vende água, cerveja e refrigerante.

São apenas 7 quilômetros entre a estação de Guararema e a parada no distrito de Luís Carlos, vencidos de trem em meia hora. A composição fica 1 hora parada ali, mas o tempo não é suficiente para almoçar – se quiser curtir os restaurantes da região e passar mais tempo ali, vá de carro.

A verdade é que 1 hora passa voando, mesmo a área sendo tão pequena. A estação, de 1914, está novinha e bem conservada assim como as casinhas e a Igreja de São Lourenço, de 1906. O local passou por um amplo processo de revitalização, entregue em 2015.

É como embarcar em uma máquina do tempo. Ao descer da composição, uma dupla esperava os turistas cantando canções da MPB. Dá vontade de fotografar tudo: as janelas e portas coloridas das casinhas, as ruas de paralelepípedo, a igrejinha. Na loja de souvenirs, o artesanato local se destaca, assim como os brinquedos de madeira que enchem os mais velhos de saudosismo e os mais novos de curiosidade.

No trajeto de volta, sanfoneiro animando os vagões com forró, Trem das Onze e outras canções populares.

SERVIÇO

Na programação do passeio regular, um dia na semana é dedicado ao passeio gratuito destinado às escolas municipais e estaduais, participantes de programas sociais, melhor idade.

Os passeios ocorrem aos finais de semana, feriados e pontes de feriados, nos seguintes horários, mas podem ocorrer alterações: partida às 10h, chegando de volta às 12h; partida às 14h30, chegando de volta às 16h30.

Condições especiais para agências, grupos e excursões. Para informações acesse o site: www.tremdeguararema.com.br

Fonte: http://www.guararema.sp.gov.br