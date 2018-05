A capital mundial da seresta, no Rio de Janeiro

Podemos definir a cidade em três palavras: Mágica, simpática e hospitaleira. A tradição da seresta em Conservatória começou em 1938, quando um grupo de violeiros apaixonados saiu pela madrugada para cantar diante da janela de suas musas que dura até os dias de hoje!

As serenatas embalam a cidadezinha nas noites de sexta e de sábado e nas manhãs de domingo. A cidade tem outros atrativos, que a destacam das demais cidadezinhas interioranas brasileiras. A primeira é a construção de suas casas com padrão tradicional arquitetônico do século 19. Foto: Divulgação

A segunda são as placas gravadas na fachada das casas com nomes de músicas de serestas com seus respectivos autores e a turma da seresta vai parando de porta em porta para cantar as músicas.

Fonte: http://portalamigodoidoso.com.br

PONTOS TURÍSTICOS

CACHOEIRA DA INDIA

Balneário Municipal João Raposo

Procurado por turistas e frequentado por moradores é o balneário municipal João Raposo, antes da estrada que leva a Valença, conhecido como Cachoeira da Índia por ter no meio do lago formado pela cachoeira, uma escultura em bronze, que evoca uma mistura de índia com sereia. Formada por dois pequenos saltos do Rio dos Índios. Foto: Divulgação

Está localizada em área ampla e urbanizada, devido à implantação de um balneário composto de restaurante, bar, sanitários, campo de futebol society e quadra de vôlei.

Horário de visitação: Aberto todos os dias, das 8h às 18h.

SERRA DA BELEZA

Montanhas que lembram ondas

Do alto da Serra da Beleza, em Conservatória, já se avista o estado de Minas Gerais. Seu ponto mais alto é o Pico do Piris, com 1.300m, seguido do Pico do Cavalo Russo, com 1.295m. Foto: Divulgação

A serra possui uma paisagem que se assemelha a várias “ondas” de montanhas, e é muito procurada por ufólogos, que registram aparições de OVNIs no local.

MUSEU

Canções de amor nas casas

Tem a função de guardar lembranças de músicas de tempos passados propondo a preservar a memória da Música de Serenata.

Uma ferramenta importante é o projeto “Em Toda Casa uma Canção” que tem como objetivo maior perpetuar nas fachadas das casas de Conservatória, através da colocação de placas, as canções de amor brasileiras que estão consagradas nas serenatas do lugar têm um significado histórico-sentimental na vida do morador, o museu serve de ponto de encontro dos que cantam, tocam ou gostam de ouvir música de serenata e também realiza-se as serestas que antecedem às serenatas feitas nas ruas. Foto: Divulgação

CINEMA CENTÍMETRO

Clássicos dos anos 50 e 60

Réplica do extinto Cine Metro Tijuca que funcionou durante 35 anos na praça Sans Peña (Tijuca/RJ). A sessão única todos os sábados a partir das 19h00 é concorrida e leva à tela filmes clássicos e musicais americanos dos anos 50 e 60. Sinta o “glamour” da época.

A visitação inclui exibição, em película, de antigos clips e trailers da MGM. O charme fica por conta dos objetos originais do antigo cinema, como móveis, pedaços de tapete, lustres, bilheteria e projetores. Foto: Divulgação

LOCOMOTIVA 206

Rede Mineira de Viação

A Locomotiva 206 – Philadelphia – USA – 1910, toda em ferro, aço, bronze, cobre e madeira, foi a segunda a transitar em Conservatória. Mede 6 m de comprimento, 3.15 m de altura e 2.86 m de largura. Trazida da Alemanha por D. Pedro 2º, é um símbolo de Conservatória. Em 2010 completou 100 anos de sua chegada ao Brasil.

Dica: Durante o dia, faça um passeio de charrete, é um dos programas preferidos dos visitantes!

ONDE FAZER COMPRAS

Feirinha da Praça Catarina Quaglia

Acontece todo sábado e domingo, o forte são os xales e chapéus de crochê, o doce de goiabada cascão e os licores caseiros.

Dica: Merece atenção o artesanato típico, à base de papel kraft. São vasos de flores, imagens de santos barrocos e estátuas de violeiros que mais parecem de madeira.

Loja do Canto

Loja especializada em acessórios femininos (bolsas, colares, brincos, anéis, pulseiras, etc.), artigos de arte e de decoração.

Atelier Arte de Coração

Artesanato, presente e música e muito mais em um ambiente agradável e aconchegante.

Máquina do tempo

Arte, souvenir, artesanato. Realize a experiência fascinante de como era viver em épocas passadas. Leve para casa uma lembrança especial de Conservatória e eternize o momento com uma foto artística.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O distrito de Conservatória “só funciona a todo vapor” de sexta à noite até domingo. Durante a semana, o comércio local e os restaurantes costumam fechar. Há raras exceções que abrem. É difícil ver alguém à meia noite na rua. Outra coisa importante é dizer que há somente dois caixas eletrônicos na cidade: um do Banco do Brasil e outro do Bradesco. Não tem caixa 24 horas. Já a parte de gastronomia tem várias opções, mas só de sexta a domingo. Durante a semana só tem opção de almoço.

COMO CHEGAR

São Paulo (Capital): 395 km (aproximadamente).

De São Paulo: Rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro até Volta Redonda, passando em frente à entrada principal da CSN. Seguir para BR 393 sentido Barra do Piraí.

Entrar à direita no Belvedere da Taquara para atravessar a BR 393 e pegar a estrada até Ipiabas (cerca de 14 km). Em Ipiabas, basta continuar na mesma estrada e percorrer mais 15 km para chegar em Conservatória.

Fonte: http://portalamigodoidoso.com.br