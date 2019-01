5 destinos open bar pelo mundo

Ano novo, viagens novas! Agora é o momento ideal para se planejar e programar para viajar em 2019. O Juca Na Balada – maior operadora de turismo especializada em festas do país – oferece diversas opções de destinos para o exterior ao longo do ano, tendo o serviço Open Bar como diferencial em todos os pacotes.

Foto: Divulgação

CARNAVAL E SPRING BREAK EM CANCÚN

O Spring Break é o período de férias das escolas e universidades americanas e canadenses no início da primavera. Por conta disso, diversos destinos recebem os estudantes que estão em busca de festas, baladas e muita diversão. Cancun é um dos destinos mais procurados nessa época, recebendo mais de 400 mil turistas do mundo todo, entre americanos, canadenses, italianos e muitos brasileiros.

Pacote a partir de 10x R$559,90, incluso transporte aéreo saindo de São Paulo, hospedagem, transfer in/out, monitor especializado e brindes exclusivos, com opção de festas Open Bar, baladas e passeios.

Datas: 28/02 a 07/03/2019 (5 diárias) e 28/02 a 09/03/2019 (7 diárias). Foto: Divulgação

FINAL CHAMPIONS LEAGUE EM MADRID

A Champions League é o maior evento do futebol europeu organizado pela UEFA (União das Associações Europeias de Futebol). Em 2019, a final do evento acontecerá em Madrid, capital e maior cidade da Espanha. Assistir de perto a final do torneio mais aclamado em uma das cidades mais turísticas do mundo promete ser um momento inesquecível.

Pacote a partir de 12x de R$519,00, incluso transporte aéreo saindo de qualquer capital brasileira, hospedagem, transfer in/out, passeios e festa OPEN BAR em Madrid, monitor especializado e brindes exclusivos, com opção de ingresso da final da Champions League, festas, passeios e tour em Barcelona.

Datas: 28/05 a 02/06/2019 (5 diárias) | 25/05 a 02/06/2019 (7 diárias). Foto: Divulgação

FERIADÃO DE JUNHO EM MACHU PICCHU

Localizado no Peru, Machu Picchu é considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno e Patrimônio Cultura da Humanidade pela UNESCO, sendo um dos destinos mais famosos do mundo. Com monumentos arqueológicos e arquitetônicos, a cidade mistura arte, cultura, história e misticismo em um só local.

Pacote a partir de 10x de R$399,00, incluso transporte aéreo saindo de São Paulo, hospedagem, transfer in/out, opção de passeio para Machu Picchu, monitor especializado e brindes exclusivos, com opção de baladas em Cuzco. Data: 20/06 a 23/06/2019 (3 diárias). Foto: Divulgação

FÉRIAS EM IBIZA

Passar as férias em uma das ilhas mais bonitas do mundo, localizada no leste Europeu e que conta com paisagens naturais e uma vida noturna agitada, é um sonho para todos aqueles que curtem muita animação. Além de conter praias paradisíacas e baladas agitadas com os DJs mais famosos do mundo, Ibiza também possui diversos sítios arqueológicos e foi considerada como Patrimônio Mundial pela UNESCO. É um destino perfeito para quem gosta curtir 24 horas por dia em um dos lugares mais belos do mundo.

Pacote a partir de 12x de R$669,00, incluso transporte aéreo saindo de qualquer capital brasileira, hospedagem em Amsterdam e Ibiza, transfer in/out, festa OPEN BAR, balada, tour por Amsterdam e Ibiza, monitor especializado e brindes exclusivos, com opção de hospedagem, festa e tour em Barcelona.

Datas: 17 ou 18/07 a 24 ou 25/07/2019 (6 diárias) | 12, 13 ou 14/09 a 26, 27 ou 28/07/2019 (13 diárias). Foto: Freeimages.com

BALADA EM LAS VEGAS

Situada no estado de Nevada, nos Estados Unidos da América, Las Vegas é considerada um parque de diversões construído em forma de cidade! Repleta de luzes, baladas, casamentos e cassinos luxuosos, a cidade com todo o seu exagero é o principal destino no mundo para quem busca muita diversão e emoção.

Pacote a partir de 10x de R$589,00, incluso transporte aéreo saindo de São Paulo, hospedagem, transfer in/out em limousine, tour pelos principais pontos turísticos de Las Vegas, passeios, baladas, monitor especializados e brindes exclusivos. Data: 09/08 a 16/08/2019 (6 diárias).

