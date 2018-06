2ª São Paulo Oktoberfest terá mais de 100 shows

A 2ª São Paulo Oktoberfest, de 28 de setembro a 14 de outubro, deverá superar em tudo o sucesso da primeira edição da festa alemã, no Anhembi, na zona norte da capital paulista. A festa contará nesse ano com mais de 100 apresentações de bandas típicas alemãs, praticamente o dobro de 2017.

Entre as bandas confirmadas que vão agitar a festa com músicas típicas alemãs estão a Banda Cavalinho, Banda do Barril, Bavária Band e a Mr. Beat (ex-Big Up), banda “residente” que empolgou bastante o público da primeira São Paulo Oktoberfest e que novamente irá empolgar todos os dias do evento. Foto: Divulgação

Já estão programadas também mais de 75 opções de cervejas artesanais e mais de 60 opções da saborosa gastronomia germânica. Com isso, o consumo de bebidas e alimentos na festa deverá ser bem superior ao da primeira edição do evento, quando foram consumidos 110 mil litros de chopes e cervejas e mais de 26 toneladas de alimentos.

A maior festa alemã de São Paulo vai oferecer uma experiência cervejeira saborosa com a variedade de produtos e de ativações da Eisenbahn e seu grande portfólio de 10 diferentes estilos de cervejas. Durante os próximos 3 anos, a Eisenbahn será a cervejaria oficial do evento. “Vamos proporcionar momentos muito agradáveis com a cultura alemã para toda a família e amigos”, afirma o presidente da São Paulo Oktoberfest, Walter Cavalheiro Filho. Foto: Divulgação

A festa ganhará neste ano uma maior área coberta no Sambódromo do Anhembi. A tenda Sunset Bier, inspirada na festa de Munique, terá capacidade para mais de 2.500 pessoas e será palco de mais de 50 apresentações de bandas típicas e também para o after-party, com atrações musicais que se estenderão até às 5h00 da manhã para os mais animados.

Ingresso único e valor mais acessível

A 2ª São Paulo Oktoberfest contará a partir de 2018 com a facilidade do ingresso único, que permitirá acesso a todas as tendas e setores do evento.

Os novos valores, bem mais acessíveis que os do ano passado, são de R$ 49,00 (meia-entrada: R$ 24,50) durante os dias de semana e de R$ 65,00 (meia-entrada: R$ 32,50) aos finais de semana. Os valores não incluem o consumo de bebidas e comidas, nem a diversão nos brinquedos do Bierpark.

Os ingressos já podem ser adquiridos por meio do site oficial do evento e também diretamente nos pontos de vendas da Ingresso Rápido em todo o País.

As informações são da assessoria de comunicação da 2ª São Paulo Oktoberfest.