16 destinos para se inspirar no Brasil e no mundo

A blogueira gaúcha Claudia Liechavicius percorreu muito chão, no Brasil e no exterior. Em alguns destinos foi sua estreia, em outros retornou para ver e rever lugares e pessoas. Para ela, foram muito aprendizado e boas lembranças. Viveu momentos especiais e agora compartilha alguns cenários que merecem uma visita.

Fonte: www.viajarpelomundo.com

BORA BORA – Polinésia francesa

Ilha de sonho. Dona de um dos azuis mais azuis. No mar milhares de peixinhos e tubarões tornam a viagem ainda mais impressionante. Astral super romântico nos bangalôs sobre a água. Vale cada centavo. Afinal, não é um destino barato.

PARIS – França

Não conheço quem se canse de visitar a Cidade Luz. Suas cores, sua história, seus valores, seus cheiros deixam sempre boas lembranças. É uma festa para a alma, para o coração e para todos os sentidos.

CAMBARÁ DO SUL – Brasil

O Brasil tem uma natureza realmente exuberante e com uma variedade de cenários que encanta. Na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a surpresa fica por conta dos cânions, ainda pouco explorados e maravilhosos. As trilhas convidam a longas caminhadas e ao registro de paisagens inesquecíveis.

ALBEROBELLO – Itália

A região da Puglia, no sul da Itália merece alguns dias para ser explorada com calma. Na cidade de Alberobello há centenas de “trulli”, que são essas casas brancas com telhado cônico. Alguns foram transformados em hotéis que tornam a experiência ainda mais rica. É um lugar tirado de um conto de fadas.

BRASOV – Romênia

Uma das cidades mais encantadores da Romênia é Brasov, na Transilvânia. É cercada de mistérios com seus tantos castelos e a lenda do Conde Drácula. Poucos brasileiros circulam por lá. Mas, vale a pena reservar uma semaninha para desbravar esse país que sofreu nas mãos de um ditador tirano e agora começa a se revelar ao mundo.

ANAVILHANAS

Um dos maiores arquipélagos de ilhas fluviais do mundo é nosso. Tem mais de 400 ilhas no coração da Amazônia. É um verdadeiro labirinto natural no meio da floresta bruta. Imponente. E fica a menos de 100 quilômetros de Manaus. Tem que conhecer. Imperdível!

ROMA – Itália

Rever Roma é sempre um prazer. A cidade transpira história a cada esquina. Só o Coliseu já faz a viagem valer a pena. Imaginar que ele resiste em pé há dois mil anos contando a bravura dos gladiadores é surpreendente. Foto: Divulgação

CAZAQUISTÃO – Centro-Oeste da Ásia

Sabe aquele lugar que te surpreende? Pois foi essa minha reação ao chegar nesse país tão distante do Brasil e ainda tão pouco conhecido. Ele abriu as portas ao mundo há pouco mais de 20 anos quando a União Soviética desmoronou. A capital Astana é uma cidade moderna, vibrante e de arquitetura muito arrojada. Bela surpresa!

JALAPÃO – Brasil

Um lugar especial no coração do Brasil, ao leste do Tocantins. Um diamante bruto repleto de cenários naturais impressionantes. Não tem luxo. Mas, isso nem faz falta diante das tantas belezas que a natureza oferece. Dunas, cachoeiras, fervedouros, rios, prainhas, capim dourado e muita aventura. Um lugar abençoado por Deus.

ISTAMBUL – Turquia

Não tem como ir a Istambul e não se apaixonar perdidamente. A cidade turca mistura de forma perfeita a Ásia com a Europa. É colorida, forte, vibrante. Tem contornos delineados por uma infinidade de minaretes e marcos históricos espalhados por todo lado. Espetacular.

GOVERNADOR CELSO RAMOS – Brasil

Esse cantinho do litoral catarinense, a apenas 30 quilômetros de Florianópolis fica numa enseada cheia de recortes com praias de sonho, super exclusivas e sossegadas que podem ser alcançadas por trilhas fáceis ou de barco. Um lugar onde a confusão ainda não chegou! Maravilhoso.

RANGIROA – Tahiti

A quantidade de peixes, tubarões, arraias e golfinhos que essa ilha abriga é impressionante. Uma loucura! Além disso, tem o pôr do sol mais incrível do Tahiti. Um lugar que fica marcado na memória para sempre.

ILHA DE PÁSCOA – Chile

Distante de tudo. Um lugar cheio de mistérios. A curiosidade toma conta quando nos deparamos com tantos gigantes de pedra espalhados pela ilha chilena quase perdida no Oceano Pacífico. Um legado impressionante da civilização Rapa Nui. Deixa qualquer um com o queixo caído.

ENNETBÜRGEN – Suiça

A Suiça é um dos países mais elegantes da Europa. Tem cidades lindas de temperamento discreto e delicado. Pertinho de Lucerne, encontrei um cantinho para chamar de meu, o Monte Bürgenstock. O visual que se tem do lago Lucerne com os Alpes nevados ao fundo é deslumbrante. E a piscina do Hotel Villa Honegg foi imediatamente alçada ao topo no ranking das melhores piscinas do mundo. Foto: Divulgação

UZBEQUISTÃO – Ásia Central

Uma viagem ao Uzbequistão é como uma volta no tempo, especialmente às cidades menores como Khiva (na foto), Bukhara e Samarkand. Esse país lendário pertenceu a mística Rota da Seda que conectava o comércio da China à Europa. Guarda preciosidades arquitetônicas na forma de mausoléus e madrassas. Tudo azul!

RIO DE JANEIRO – Brasil

Vou encerrar citando meu Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa que foi palco do maior evento esportivo do mundo em 2016. Atraiu os olhares de todo planeta para seus contornos e sua beleza natural. Um dos destinos mais festejados do ano.