Microsoft dará cursos grátis no Sistema S

A Microsoft assinou nesta terça-feira uma parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) para oferecer cursos gratuitos de tecnologia pela internet. O anúncio da parceria foi feito por Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, durante palestra em São Paulo.

Em visita rápida ao Brasil, Nadella falou sobre a importância da popularização da tecnologia. “A revolução acontecerá não pelas inovações, mas sim quando equiparmos as pessoas com as melhores ferramentas. Temos que desmitificar a tecnologia”, declarou o executivo, que está há cinco anos à frente da Microsoft.

Em discurso que durou cerca de meia hora, Nadella também falou sobre privacidade, destacando que o Brasil está na vanguarda na regulação de dados pessoais, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018.

Também defendeu discussões sobre ética no uso de inteligência artificial. “Não devemos perguntar o que os computadores são capazes de fazer, mas sim o que eles deveriam fazer”, afirmou.

