Huawei lança o P30 Pro e P30 Lite oficialmente no Brasil

Foto: Divulgação

A Huawei, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, marcou para o dia 17 de maio o lançamento no Brasil da sua nova coleção de aparelhos, o Huawei P30 Pro e o P30 lite. Os dois smartphones da marca estarão disponíveis em lojas físicas e online da Vivo e das redes Fast Shop, Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas, Shoptime e Submarino.

O preço sugerido é de R$ 5.499,00 (no modelo Pro, nas cores Aurora e Preto) e R$ 2.499,00 (no modelo lite, nas cores Peacok Blue e Preto). O produto será vendido com capinha e película.

“O Brasil é o quarto maior mercado de smartphones do mundo e os consumidores são extremamente exigentes, anseiam pelo acesso a produtos inovadores e estamos aptos a oferecer o que eles esperam de uma marca premium”, comentou Steve Yang Gang, diretor-geral da Huawei CBG no Brasil.

O Huawei P30 Pro chama atenção por suas câmeras. O odelo traz um novo sistema quádruplo de câmeras da Leica (Leica Quad Camera), com inteligência artificial, incluindo uma câmera principal de 40MP com sensor Super Spectrum, uma câmera de 20MP ultra grande angular, uma câmera de telefoto de 8MP, a câmera HUAWEI Time-of-Flight (TOF), e uma câmera frontal de 32MP para um novo nível de selfies.

Outro recurso que surpreende é o SuperZoom, em que permite ampliação de alta fidelidade de até 5x com o zoom óptico, 10x com o zoom híbrido e 50x com o zoom digital, por meio de um design de periscópio. A fabricante, aliás, garante que é possível tirar fotos nítidas da Lua com o aparelho. O recurso Super Portrait captura até os menores detalhes, como fios de cabelo únicos.

Ainda segundo a fabricante, o P30 Pro possui recursos líderes do setor, diferenciando-o em quesitos como potência, desempenho e eficiência. Entre eles está o processador Kirin 980. O Kirin 980, de 7nm, conta com uma Dual-NPU. O smartphone pode reconhecer imagens rapidamente e também ajustar as configurações da câmera em tempo real por IA de acordo com o que foi reconhecido.

Outro diferencial é que possui uma bateria de 4200mAh e o recurso Super Charge de 40W que carrega um dispositivo de zero a 70% em 30 minutos, mantendo o dispositivo ligado por mais de um dia inteiro de trabalho intensivo.