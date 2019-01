Centro Paula Souza lança curso sobre programação de Arduíno

Que tal aprender de forma rápida e simples a criar uma programação capaz de acender luzes automaticamente, acionar motores, disparar alarmes e até mesmo tocar um piano a distância? O Centro Paula Souza acaba de lançar o curso livre online gratuito de Arduíno. Com duração de 30 horas, divididas em quatro módulos, o curso conta com videoaulas que apresentam o passo a passo para a realização de experimentos com o dispositivo, abordando desde os componentes do hardware e sua linguagem de programação, até como fazer a aplicação e o projeto final.

Foto: Centro Paula Souza/Divulgação

O interessado pode se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de processo seletivo. Basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br em um computador conectado à internet e se cadastrar com login e senha. Ao final do curso, é feita uma avaliação online para emissão de certificado.

O Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de baixo custo e hardware livre composto por uma placa única. Por ser barato, eficiente e fácil de programar, é muito utilizado por estudantes e entusiastas de tecnologia interessados em criar um ambiente de interação entre diversos tipos de objetos. É possível usar o Arduíno, por exemplo, para automatizar eletrodomésticos ou o sistema de irrigação de um jardim, controlar robôs, criar brinquedos e novos equipamentos. Para funcionar, basta conectar o dispositivo ao computador por meio de um cabo USB e configurar sua própria programação, que pode ser combinada a outros acessórios, como displays, leds e sensores.

Este é o décimo curso livre lançado pelo Centro Paula Souza na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo).

Com informações da assessoria de imprensa do Centro Paula Souza.