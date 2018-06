Que o fubá é um ingrediente versátil, isso todos sabem. Mas, você já comeu lasanha de polenta? Então aproveite o fim de semana que é quando as pessoas têm mais tempo para “brincar” de mestre cuca e prepare um prato diferente. Aposto que os seus convidados irão elogiar a sua performance na cozinha. A receita é uma sugestão da cozinha Basilar, que indica molho à bolonhesa para realçar o sabor do prato. Vamos ao passo a passo da receita?!

Lasanha de polenta com molho bolonhesa

Ingredientes

Molho bolonhesa

6 colheres (sopa) de azeite

1 cebola grande, picada

4 dentes de alho picados

1 kg de coxão mole moído

16 tomates sem pele, sem sementes e picados

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

750ml de polpa de tomate

Sal, pimenta-do-reino, orégano e salsinha a gosto

Polenta

3 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1 ½ xícara (chá) de fubá

Para a montagem

1 embalagem de Lasanha Basilar (500g)

400g de muçarela em fatias

Queijo parmesão ralado

Modo de preparo

MOLHO BOLONHESA. Em uma panela grande, aqueça o azeite, refogue a cebola e os dentes de alho, junte o coxão mole e deixe refogar até fritar. Acrescente os tomates, extrato de tomate, polpa de tomate e 2 xícaras (chá) de água. Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino, orégano e salsinha, deixe apurar e reserve.

POLENTA. Em uma panela média, aqueça o azeite, refogue o alho, junte 1 ½ litro de água e deixe ferver. Dissolva o fubá na água fria, acrescente aos poucos na panela e mexa, delicadamente, até o ponto de uma polenta mole. Acerte o sal, retire do fogo e reserve.

MONTAGEM. Monte a lasanha em um refratário grande e fundo.

Divida o molho bolonhesa e a polenta em 3 partes, as tiras de lasanha em 4 e as fatias de muçarela em 2. Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho bolonhesa, tiras de lasanha, polenta, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho bolonhesa, tiras de lasanha, polenta, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho bolonhesa, polenta e, finalmente, queijo parmesão.

Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 50 minutos. Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.

Dica. Para a lasanha ficar perfeita, coloque as tiras sempre entre os molhos e não se esqueça de utilizá-los ainda quentes. Para cada 500g de massa utilize no mínimo 3 ½ litros de molho. Querendo reduzir o tempo de preparo, deixe a lasanha montada por 10 minutos antes de levá-la ao forno.

Tempo de preparo: 1h50

Grau de dificuldade: elaborado

Rendimento: 15 porções

Fonte: Basilar