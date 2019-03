Você é o que você come

Durante o Verão, algumas atitudes são essenciais para manter a saúde. Desde abusar do protetor solar até o consumo suficiente de água e outros líquidos, como sucos e água de coco, tudo isso ajuda a superar os dias mais quentes com certo conforto e evitando problemas. No entanto, há muito mais que pode ser feito: comprar os alimentos mais indicados para essa temporada, por exemplo.

De acordo com a nutricionista Cleonice Pereira, alguns alimentos são essenciais nessa época do ano, pois ajudam a nutrir as células do organismo, melhorando a condição da pele e postergando o aparecimento de sinais causados pela idade.

Boa parte dos alimentos poder ser consumidos crus, cozidos ou até em sucos. Além desses sete alimentos, a especialista reforça a importância das oleaginosas, como castanha de caju, amêndoas, coco e castanha-do-pará. “Elas são um bom suporte de minerais e boas gorduras, melhoram a elasticidade e combatem infecções, além de fornecerem colágeno de forma mais biodisponível para a pele”, disse a nutricionista.

Confira a lista de frutas

Abacate: fonte de vitaminas E, C e antioxidantes, ajuda na hidratação e brilho da pele;

Melancia: rica em vitamina e minerais, como A, C e B6, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro, contribui também para a hidratação de todos os órgãos;

Amora: a fruta devolve o aspecto sadio da pele, pois é riquíssima em antioxidantes que combatem os radicais livres, responsáveis por danificar as células e causar sinais de envelhecimento;

Linhaça: a ação positiva que a linhaça causa na saúde intestinal afeta diretamente a pele. Além disso, o ômega 3 presente no alimento é um forte colaborador na sustentação da pele e do sistema imunológico;

Maçã: além de ser um alimento quase completo, que cuida da saúde ocular e previne várias patologias, inclusive vários tipos de câncer, essa fruta também é excelente para ajudar as células na restauração e proteção contra o envelhecimento precoce;

Cenoura: além de ser um dos alimentos mais ricos em betacaroteno, a cenoura é fonte poderosa de fibras e minerais, como fósforo, potássio, cálcio e sódio, vitamina A, B2, B3 e C. Todos esses nutrientes são responsáveis por manter o bom estado da pele e das mucosas e contribui para a cor saudável da pele;

Manga: a fruta é fonte de vitamina e também é rica em antioxidantes, responsável pelo rejuvenescimento. Além de combater os radicais livres, a manga é capaz de regenerar a cútis, evitando rugas e linhas de expressão; Foto: Boa Forma Já_Divulgação

Suco de maçã com cenoura

Ingredientes

2 cenouras picadas e sem casca

2 maçãs sem as cascas e sementes

1/2 copo de água

Modo de preparo

Lave as cenouras e maçãs. Descasque ambas e pique em pedaços menores. Leve para bater no liquidificador com água até ficar homogêneo. Se precisar adoce com um pouco de mel. Sirva.

Vitamina de abacate e maçã

Ingredientes

1 maçã

200ml de leite de soja

2 colheres (sopa) de hortelã fresca

1 limão

1 abacate

Modo de preparo

Lave a maçã, corte-a e retire as sementes. Abra o abacate, corte-o e retire a semente. Em seguida, adicione todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Finalmente, adicione a maçã dentro de uma jarra.

Suco de melancia com chia

Ingredientes

4 xícaras (chá) de polpa de melancia sem sementes e picada

1 colher (sopa) de sementes de chia

1 xícara (chá) de água

Gelo

Modo de preparo

Bata no liquidificador a polpa de melancia, a semente de chia e a água. Adoce ao seu gosto e acrescente o gelo, tome logo em seguida.

