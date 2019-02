Verão pede sobremesa refrescante com fruta

Quando as temperaturas sobem, o jeito é buscar alterativas para se refrescar. A alimentação pode ajudar em muito com essa sensação e ainda hidratar o corpo. Sucos são uma boa opção, mas um docinho sempre cai bem. Aposte em doces com frutas, pois ajudam a amenizar o calor e ainda trazem nutrientes fundamentais para enfrentar os dias quentes, como sódio e potássio. Tudo servido geladinho, do jeito que a gente gosta! E se você é chocólatra e sofre durante o Verão, já existe solução: doce de cacau levinho para você matar a vontade sem pesar demais no estômago. Confira seis receitinhas que caem muito bem neste Verão.

Foto: Divulgação

Crumble de maçã com sorvete de banana

Ingredientes

Crumble

100g de farinha de coco

100g de farinha de arroz integral

100g de manteiga ghee (sem lactose)

100g de açúcar mascavo ou demerara

50g de castanhas trituradas

Recheio

4 maçãs Fuji em cubos (não precisa descascar)

4 colheres (sopa) de mel ou agave

1 pitada de canela em pó

Sorvete

6 bananas nanicas bem maduras

50g de leite de coco em pó (ou leite de coco de garrafinha)

1 colher (sopa) de óleo de coco

50g de açúcar demerara ou de coco (se usar o de coco ele fica mais escurinho)

Modo de preparo

SORVETE. Descasque as bananas e corte em rodelas. Leve para congelar por 1 hora. Feito isso, bata no liquidificador com os demais ingredientes e volte a mistura para o freezer até firmar. CRUMBLE. Misturar todos os ingredientes com as pontas dos dedos até formar uma farofinha. Reservar. RECHEIO. Misture todos os ingredientes e coloque todos os itens do recheio em uma travessa refratária, dividindo em porções. Disponha da farofinha reservada por cima de cada porção. Leve para assar em forno a 180°C por, aproximadamente, 20 minutos ou até que fique levemente dourado. Sirva quentinho com uma bola de sorvete de banana.

Fonte: Chef Iracema Bertoco_Centro Europeu Foto: Centro Europeu

Creme de cacau sem glúten

Ingredientes

Massa

1 colher (sopa) da farinha sem glúten

1 colher (sopa) de cacau em pó

1 ½ colher (café) de açúcar

300ml de leite

1 colher (café) de manteiga

Modo de preparo

Em uma panela, misture bem o cacau, a farinha e o açúcar. Acrescente um pouco de leite e mexa bem, até ficar um creme homogêneo. Em seguida, acrescente o restante do leite. Leve a mistura ao fogo baixo e, quando levantar fervura, adicione a manteiga e misture bem. Retire do fogo e, quando esfriar, bata com um fuet para obter um creme aerado. Distribua em taças e leve à geladeira.

Fonte: Schär Foto: Yoki_Divulgação

Cupcake com goiabada

Ingredientes

4 ovos

500g de leite quente

280g de óleo

170g de fubá

150g de farinha de trigo

12g de fermento em pó

200g de goiabada cremosa

Modo de preparo

Na tigela da batedeira, bata as claras em neve. Acrescente as gemas e o açúcar e continue batendo seu cupcake simples até obter um creme esbranquiçado. Desligue a batedeira. Junte o leite e o óleo e misture bem. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o fermento e misture delicadamente. Coloque a massa em forminhas próprias para cupcake para moldar os bolinhos de cupcake. Asse em forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Agora é hora de caprichar no recheio de cupcake: espere esfriar e, com o auxílio de um bico para confeitar, recheie cada bolinho com a goiabada.

Fonte: Yoki Foto: Yoki_Divulgação

Paçoca gelada

Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

1 pote de paçoquinha rolha

1 colher (sobremesa) de margarina sem sal

1 pacote de chantili

2 xícaras (chá) de leite

2 pacotes de biscoito champanhe

Modo de preparo

Esmague bem as paçocas. Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar. Atente para a consistência: quando ao mexer for possível ver o fundo da panela o creme estará pronto. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Forre um refratário com biscoitos champagne levemente umedecidos com leite. Em seguida, despeje o creme da paçoca e faça camadas intercalando as bolachas com o creme. Para finalizar, acrescente o chantili batido conforme instruções da embalagem. Decore com paçoquinhas esfareladas e/ou inteiras. Leve sua receita de paçoca de colher para gelar.

Fonte: Yoki Foto: Luiza Cazetta_Hugo de Lima_Divulgação

Panna cotta com frutas vermelhas marinadas

Ingredientes

500ml de creme de leite

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de baunilha

1 pacote de gelatina em pó

½ xícara (chá) de morangos picados

½ xícara (chá) de framboesa fresca

½ xícara (chá) de amora fresca

½ xícara (chá) de mirtilos frescos

1 xícara (chá) de açúcar de suco de 1 limão

Modo de preparo

PANNA COTTA. Em uma panela, coloque o creme de leite, o açúcar e a baunilha para ferver. Após ferver, desligue o fogo. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Misture com a mistura reservada. Distribua a panna cotta em pequenos bowls e leve para gelar por duas horas, ou até firmar. Em uma tigela, coloque todas as frutas vermelhas, o açúcar e o suco de limão. Mexa e deixe marinar por 30 minutos. Disponha sobre a panna cotta as frutas vermelhas. Sirva em seguida.

Dica. A receita rende seis porções.

Fonte: Ubiratan Veira_Luiza Cazzetta_Hugo de Lima Foto: VisualHunt

Doce de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi grande, maduro, descascado e cortado em cubos médios

5 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de água

2 cravos

1 pauzinho de canela

Modo de preparo

Coloque na panela a água e o açúcar. Misture até o açúcar dissolver e leve para cozinhar em fogo alto. Espere ferver um pouco e coloque os pedaços de abacaxi. Adicione também o cravo e a canela, diminua o fogo para médio e deixe cozinhando. Mexa de vez em quando para não grudar na panela. Se a água secar muito rápido, vá acrescentado mais água e baixe um pouco mais o fogo. É o cozimento lento que vai diminuir a acidez do abacaxi e não o açúcar. O tempo vai depender de como você quer o doce: para mais espesso, deixe cozinhando mais tempo; para um doce mais ralo, deixe cozinhar por menos tempo. Se quiser mais doce, aumente a quantidade de açúcar (com moderação). Quando estiver no ponto desejado, desligue o fogo e espere o doce esfriar na panela e depois transfira para o vasilhame que quiser. Prefira conservar na geladeira até servir.

Dica. Cubos grandes dão doces com pedaços mais tenros. Cubos menores deixam o doce mais encorpado e com pedaços mais moles.

Fonte: A Revista da Mulher