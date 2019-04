Vencedor de reality ensina receita de pavê de chocolate

O americanense Fernando Indalecio sempre foi apaixonado pela cozinha. Ainda na infância, via o pai em meio às panelas, no preparo das refeições da família. Aquilo atiçou a sua curiosidade. Descobriu na confeitaria não só uma paixão, mas também uma profissão. Atualmente, possui sua própria marca, a Sweet Skull Confeitaria, e carrega na bagagem a passagem pelo programa Que Seja Doce, do canal GNT, onde sagrou-se campeão.

Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

No programa, o chef e apresentador Felipe Bronze recebe confeiteiros que competem em diversos tipos de provas. Os pratos são apreciados e julgados por uma bancada especializada (formada por Lucas Corazza, Roberto Strongoli e Carole Crema) e, a cada episódio, um participante é escolhido o vencedor. Indalecio foi o campeão no episódio apresentado no dia 11 de março, que marcou a estreia da 5º temporada da atração, com uma receita clássica de pavê. “Minha mãe e meus amigos sempre diziam para eu me inscrever, mas nunca tinha tentado de fato. Um dia, eu me inscrevi para ver como seria”, disse o confeiteiro. Com o perfil aprovado, foram algumas etapas até a gravação do programa, que ocorreu em setembro do ano passado, em São Paulo. Para o americanense, o resultado de sua participação foi positivo. “Foi muito legal participar, é totalmente diferente, você tem pressão, tem tempo reduzido e não sabe exatamente o que vai acontecer, então, você sempre acaba aprendendo algo diferente”, lembrou.

Paixão pela culinária nasceu na infância

Aos 10 anos de idade, Fernando Indalecio já preparava bolos na cozinha de casa. A paixão pela confeitaria foi tão grande que ele resolveu estudar gastronomia no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Águas de São Pedro. “Tive a oportunidade de trabalhar na confeitaria do Grande Hotel e também já trabalhei no Royal Palm Plaza, em Campinas. Aqui em Americana, já cozinhei no Chez Fred”. Depois de um intercâmbio, o confeiteiro focou o trabalho na sua marca, a Sweet Skull, que em breve vai ganhar sua primeira loja em Limeira.

Principais dicas do chef confeiteiro

1 – Atenção às medidas!

A pedido do Mais Sabor, o confeiteiro Fernando Indalecio deu algumas dicas para você acertar nas receitas de doces. A primeira e principal delas, segundo o americanense, é acertar nas medidas. “O ideal é trabalhar com receitas em peso, e não em xícara ou copo”, disse. “Afinal, as vezes a receita diz ‘1 copo’ de determinado ingrediente, mas o meu [copo] é diferente do seu e isso acaba mudando o resultado”, observou.

2 – Pavê e brownie

O chef também deu dicas para acertar a mão no pavê e no brownie. “O pavê tem uma receita padrão, mas você pode acrescentar castanhas ou saborizar o creme de confeiteiro. Ou seja, dá para incrementar”, incentivou. Já no caso dos brownies, a dica é não usar margarina na receita, e sim, manteiga. “A margarida é de origem vegetal e isso dá uma diferença no resultado final, normalmente é difícil deixar a massa mais úmida com ela”. Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

Pavê de chocolate com raspas de laranja

Ingredientes

Creme

250g leite

100g leite condensado

2 gotas essência baunilha

80g açúcar

15g amido de milho

60g chocolate meio amargo

60g creme de leite

Raspas de 1 laranja

Merengue francês

1 clara

30g açúcar

Base

25g bolacha maria

25g bolacha maizena

10g bolacha água e sal

Modo de preparo

CREME. Colocar leite, leite condensado, essência de baunilha e açúcar na panela. Levar ao fogo até esquentar. Em uma tigela separada misturar ovos e amido (utilizar um mixer para deixar homogêneo). Verter a mistura de leite sobre os ovos, misturando com um fouet sem parar. Voltar a mistura para a panela e cozinhar até formar a consistência de um creme. Cozinhe por mais 2 minutos para não ficar com gosto de amido. Colocar o creme em alguma tigela e cobrir com plástico filme em contato com o creme, para não criar película. Aguardar esfriar. Depois de frio, separar 1/3 para o creme de chocolate. Nos 2/3 restantes juntar as raspas de laranja. CREME CHOCOLATE. Derreter o chocolate e misturar com o creme de leite até ficar homogêneo. Juntar essa mistura (ganache) com o 1/3 de creme previamente separado. MERENGUE FRANCÊS. Bater as claras até ponto de neve. Juntar o açúcar aos poucos e bater por cerca de 1 minuto. MONTAGEM. Fazer uma cama com as bolachas quebradas, grosseiramente, na mão. Dispor o creme de laranja e creme de chocolate logo acima. Finalizar com o merengue. Você pode ainda colocar mais algumas raspas de chocolate sobre a sobremesa montada.

Dicas. Caso queira mais sabor de laranja, substitua 50g de leite por 50g de suco de laranja. Deixe os cremes prontos e gelados. Monte sua sobremesa o mais perto possível da hora de servir, isso vai garantir que as bolachas se mantenham sequinhas e crocantes.

Rendimento: travessa pequena para 4 pessoas